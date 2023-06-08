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Общество8 июня 2023 8:55

В Сыктывкаре нашли 90 литров смертельно опасного «Мистера Сидра»

Продукцию изъяли
Источник:kp.ru
Фото: ГУ МВД по Ульяновской области.

Фото: ГУ МВД по Ульяновской области.

В Сыктывкаре изъяли из оборота 90 литров смертельно опасного пивного напитка «Мистер Сидр». Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

По состоянию на 7 июня в регионе не зафиксировали случаев отравления этой продукцией. При этом сотрудники Роспотребнадзора продолжают искать опасный алкоголь.

– Организации, занятые продажей пищевых продуктов, проинформированы о факте обнаружения опасной продукции, – отметили в ведомстве.

Работники Роспотребнадзора проводят выездные обследования с целью выявления в продаже опасного алкоголя. В среду, 7 июня, 90 литров «Мистера Сидра» нашли на оптовом складе в Сыктывкаре. Эту продукцию изъяли.

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