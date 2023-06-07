«Доченька, мы тебя очень любим»: в Коми родители обнаружили мертвой 16-летнюю дочь

Фото из личного архива

В Сосногорске трагически оборвалась жизнь 16-летней Анастасии (имя изменено, - прим. ред.). Ее тело было найдено без признаков жизни 5 июня. О гибели подростка сообщили ее близкие в социальных сетях.

По предварительным данным, в смерти курсантки кадетской школы криминального характера не обнаружено.

Скорая гибель Анастасии стала ударом для ее семьи и близких друзей. Они не могут поверить в произошедшее и задаются вопросом: «Почему Анастасия решилась на такое?». Безутешные родители, которые хотели лучшего будущего для своей дочери, лишь сообщили, что церемония прощания с их дочерью состоится 9 июня в 13:00.

- Доченька наша, мы тебя очень любим, ты всегда останешься в наших сердцах, - попрощался с дочерью ее мама Юлия.

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