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Общество9 июня 2023 13:11

«Это не подвиг, это обязанность»: пенсионер из Коми спас тонувшего ребенка

В Коми пенсионеру вручили медаль МЧС России за спасение 9-летнего ребенка
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба МЧС по Коми

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В Коми наградили пенсионера из поселка Яснэг Юрия Авдеева. Мужчина спас тонувшего школьника.

Несчастный случай, который мог закончится трагедией, произошел в июле прошлого года. Пенсионер увидел, как по мелководью идут дедушка с внуком. В какой-то момент мужчина стал тонуть, а за ним и мальчик. Ни секунду не раздумывая, Юрий бросился на помощь сельчанам. И если дедушка школьника смог выбраться из западни, то пенсионер чуть не погиб сам: течение стало его уносить. Благо, на помощь пришли другие очевидцы.

Главное, ребенок живой. Это не подвиг, это просто обязанность каждого мужчины. Сейчас подвиг совершают наши ребята на Украине, цитирует слова Юрия Авдеева БНК.

За спасение человека приказом министра МЧС России Юрий Авдеев награжден медалью «За спасение погибающих на водах».

― Сегодня мы наградили Юрия Авдеева, который спас человеку жизнь. Очень отрадно, что в Коми есть люди, которые несмотря ни на что рискуют собственной жизнью и спасают других. В республике это не первый случай, за последние годы мы уже неоднократно поощряли и награждали жителей нашей республике. Огромное спасибо им всем, ― отметил главный государственный инспектор по маломерным судам республики Леонид Носов.

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Спасатель: Наши люди