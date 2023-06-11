Стало известно, как июньские выходные отразятся на зарплате жителей Коми

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В 2023 году выпадает на понедельник День России, который празднуется 12 июня. Соответственно сотрудники, которые работают на «пятидневке», отдыхают три дня подряд: с 10 до 12 июня.

На зарплате рабочих, получающих оклад, наличие допвыходного никак не скажется. Стоит отметить, что июнь - один из самых выгодных месяцев для отпуска в году.

Если у сотрудника рабочий день выпадает на 12 июня, то работодатель обязан заплатить за него двойную оплату.

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