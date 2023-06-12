Невероятные костюмы, диско-бабушка и известные паралимпийцы: представляем фоторепортаж о «Велоночи-2023» в столице Коми

Накануне Дня России и дня города в Сыктывкаре состоялось традиционное спортивное мероприятие – «Велоночь». Впрочем, организаторы не раз уже заявляли, что это прежде всего велопрогулка и просто приятное времяпрепровождение. Прокатился с ветерком и корреспондент «Комсомолки».

Чумной доктор

Не помешала тысячам сыктывкарцев выйти на эту велопрогулку и довольно прохладная погода. К вечеру, правда, выглянуло долгожданное солнышко, немного скрасив ожидание старта массового заезда.

А ещё это ожидание скрашивали ведущие праздника – Иван и Константин Басковы. Они же определили первых счастливчиков вечера – награду получили участники велопрогулки, пришедшие в самых оригинальных костюмах.

К слову, лучшим был признан спортсмен в костюме Чумного доктора.

Для тех же, кто предпочитал более активно ожидать старта, были подготовлены различные площадки. Тут можно было и из лука пострелять, и в велогородке преодолеть препятствия, и мяч в стритбольную корзину побросать.

Желающие также могли подкачать шину своего двухколёсного друга, угоститься сладкой ватой, нанести на лицо аквагрим, посвящённый «Велоночи», и ещё многое другое.

Разношёрстная колонна

Активное участие в велопразднике приняли не только сыктывкарцы – организованно до столицы Коми добрались велолюбители из Микуня.

Собрали организованные коллективы для участия в велопрогулке и предприятия города, а одними из самых ярких оказались болельщики сыктывкарского «Строителя» – регулярные участники «Велоночи». Решила поддержать участников праздника и знаменитая диско-бабушка Лидия Уляшёва – правда, без велосипеда, но с хорошим настроением.

Пока старт заезду давали мэр Сыктывкара Владимир Голдин и министр физкультуры и спорта республики Наталья Карина, в самом стартовом городке уже выстроилась очередь из желающих как можно раньше ворваться на дистанцию – специально для таких случаев во главе колонны всегда едут волонтёры. И, конечно, на всякий случай участников велопрогулки сопровождала карета скорой помощи.

Когда же старт наконец был дан, в путь отправилась самая разношёрстная колонна, которую только можно представить.

Взрослые и дети, в костюмах и повседневном, на велосипедах и на самокатах, с флагами, праздничными атрибутами, кто-то даже с подобием копья.

На старт в этот вечер вышли и известные паралимпийцы республики – Галина Маринцева и Мария Иовлева.

Море впечатлений

В этом году организаторы сделали маршрут чуть подлиннее, чем обычно, но всё же примерно полчаса потребовалось велолюбителям на то, чтобы финишировать на Стефановской площади.

А здесь их уже ждали праздничная программа и розыгрыш призов. Сами же участники «Велоночи» активно делились впечатлениями друг с другом.

– Погода бы была получше и вообще отлично! – пожалуй, этот комментарий был самым популярным в этот вечер. Впрочем, если участники «Велоночи» не боролись со временем, а просто преодолевали маршрут, то вот участникам спортивного забега «Рытья Кар» предстояло ещё и выкладываться по максимуму, ведь там-то уже речь шла именно о «быстрее, выше, сильнее», или хотя бы о первом слове знаменитого девиза.

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