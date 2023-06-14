«Без своих учеников я себя не представляю»: мастер по узорному вязанию остаётся любимым наставником для печорцев

Галина Яковлевна умеет влюблять во всё народное и аутентичное — дети с радостью бегут к ней на занятия, а взрослые восхищаются её творчеством и знаниями культуры коми и народов Русского Севера. Фото: из личного архива героя публикации

В Коми проживает много людей талантливых, мастеровитых. Все они создают что-то уникальное, особенное и радуют своими творениями окружающих, а кто-то из них даже посвящает всю жизнь обучению своему ремеслу других. Спешим рассказать об известной в республике мастерице по узорному вязанию коми и народов Русского Севера Галине Огородниковой. Что самое примечательное – она не только профессионал своего дела, 76-летняя Галина Яковлевна является наставником с огромным стажем, любимым педагогом юных жителей Печоры. О мастере мы пообщались с её дочерью – Оксаной Осиповой.

Народное в крови

Яблоня от яблони недалеко падает, и это очень здорово, когда дело касается настоящих талантов. Галина Огородникова родилась 28 марта 1947 года в Кировской области в творческой семье. Отец, Яков Иванович Садаков, ветеран Великой Отечественной войны, хоть всю жизнь проработал на заводе «Сельмаш» начальником отряда, но по веянию души и профессии был краснодеревщиком. Всегда старался выкроить свободное время, чтобы позаниматься плотницким делом – изготавливал мебель, оконные рамы. В принципе, как и мама нашей героини Нина Митрофановна была дежурной на станции, но никогда не оставляла женские ремёсла.

Родители Галины Огородниковой — Яков и Нина Садаковы — люди талантливые, мастеровитые. Фото: из личного архива героя публикации

– Любовь к рукоделию маме привила её бабушка Марья Ефимовна – сельская модистка, которая очень искусно шила, вышивала и вязала, ткала и пряла. Она с малых лет учила свою любимую внучку Галю всему тому, что умела сама, а девочка схватывала всё на лету – схемки, крестики и ниточки быстро поддавались девочке, – говорит Оксана Валентиновна.

Года идут, а Гарина Яковлевна не меняется. Фото: из личного архива героя публикации

В Печору Галина Яковлевна переехала в 1963 году вслед за мужем Валентином Огородниковым, который по окончанию училища по распределению был направлен в Печорское ДЕПО на должность помощника машиниста. Поначалу Галина своё мастерство воспринимала как хобби, вятская красавица окончила курсы повара детского питания и 21 год проработала в детском саду. Лишь по вечерам, когда появлялось свободное время, шила и вязала одежду для своих детей Игоря и Оксаны.

Печора мастеровитая

Врождённая любовь к детям и желание созидать привели её в 1989 году к преподаванию, начиналось всё с курсов по макраме. В 1997 году она уже была принята в Союз мастеров Республики Коми. С2002 года Галина работала в школе-студии «Шондiбан»в должности мастера-наставника – учила детей и взрослых бисероплетению, фриволите, макраме, вязанию на спицах и крючком. А с 2014 года уже стала преподавателем декоративно-прикладного искусства в Детской школе искусств.

Уроки мастерства с любимым учителем. Фото: из личного архива героя публикации

– Свободного времени у мамы было очень мало, поэтому в основном творчеству уделялись лишь вечера, а порой и бессонные ночи. Мама уже более 30 лет занимается развитием и пропагандой узорного вязания коми и Русского Севера, совершенствует свои знания, а её юные ученики, конечно, вдохновляют её, благодаря их любопытству и энергии она всегда в курсе последних веяний моды, – сообщает собеседница.

Все изделия - шедевры! Ниточка к ниточке, орнамент к орнаменту. Фото: из личного архива героя публикации

В конце 90-ых Галина Огородникова начала изучать специальную литературу по народному традиционному прикладному искусству коми народа, знакомилась с экспонатами в фондах Печорского историко-краеведческого музея. На основе собранного материала создала коллекцию аксессуаров с национальным колоритом: шапки, варежки, перчатки, гетры, чулки, сумки. На этом она не остановилась.

Внучка Яся в наряде ручной работы бабушки Галины. Красота какая! Современно, стильно, ярко! Фото: из личного архива героя публикации

Галина Яковлевна создала три авторские коллекции с использованием традиционных узоров народа коми и русского севера, но они остаются современными, молодёжными. Как преподаватель именно ручного мастерства, она реализовала проект исключительно своими руками, без машинного вязания. Настоящий пример своим ребятам!

Вязанная малица в современном исполнении Галины Огородниковой. Фото: из личного архива героя публикации

Дети вдохновляют

Самая большая любовь Галины Яковлевны – это занятия с детьми, она умело передаёт все свои знания молодым умам, учит их уважать традиционную культуру, после общения с ней дети просто влюбляются во всё народное. Школьники бегут на занятия с пребольшим желанием и горящими глазами, вяжут спицами, ткут, и как по волшебству создают из бисера невероятную красоту. Самое главное – дети от творческого процесса получают только удовольствие.

Внучка Яся в начале своего творческого пути, заложенного любимой бабушкой. Фото: из личного архива героя публикации

Секрет мастерицы прост: для неё каждый ребёнок – личность, в общении с которой мастер всегда находит индивидуальный подход, глиняный кувшинчик, в который она вместе с рукоделием всыпает добро, уважение и искреннее желание привнести со своими уроками всё самое светлое и оригинальное.

– Хоть в учебном процессе она строга и требовательна, но плохих оценок никогда не ставит, даже если порой ученик поленился и не старательно выполнил задание. Все дети без исключения отличники, только пятёрки у них разного цвета, и они уже знают по цвету, как их работы оценила Галина Яковлевна: красная «5» за крутую работу, зелёная – за хорошую, а синяя ставится тогда, когда есть над чем ещё потрудиться. Главная традиция – ученики всегда бегут обнимать своего наставника после занятия. Ведь им совсем не хочется с ней прощаться, пусть и ненадолго, они её очень любят. Галина – такая одна!– гордится своей мамой заведующий отделением ДПИ, преподаватель росписи по дереву и композиции Оксана Осипова.

Галина Яковлевна, Ксения Валентиновна и Ярослава. Фото: из личного архива героя публикации

«Без работы и своих учеников я себя не представляю»: всегда говорит Галина Яковлевна своим родным и близким, рукодельницам, продолжательницам династии прикладников. Главные её ученицы дочь Оксана и внучка Ярослава Горчакова (Осипова) – специалист по узорному вязанию, член Союза мастеров Республики Коми, которые, по словам нашей героини, уже давным-давно обскакали маму и бабушку в создании прекрасного.

Наша справка

Галина Огородникова – народный мастер России, член Союза мастеров Республики Коми, лауреат республиканских, всероссийских и международных фестивалей. Наравне с узорным вязанием владеет такими видами рукоделия, как вязание крючком, фриволите, макраме, вышивка, бисероплетение, ручное и станочное ткачество бисером, гобелен.

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