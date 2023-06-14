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Общество14 июня 2023 8:00

«Без своих учеников я себя не представляю»: мастер по узорному вязанию остаётся любимым наставником для печорцев

Галина Огородникова уже много десятилетий учит традиционному ремеслу юных жителей Печоры
Нина ЮШКОВА
Нина ЮШКОВА
Галина Яковлевна умеет влюблять во всё народное и аутентичное — дети с радостью бегут к ней на занятия, а взрослые восхищаются её творчеством и знаниями культуры коми и народов Русского Севера. Фото: из личного архива героя публикации

Галина Яковлевна умеет влюблять во всё народное и аутентичное — дети с радостью бегут к ней на занятия, а взрослые восхищаются её творчеством и знаниями культуры коми и народов Русского Севера. Фото: из личного архива героя публикации

В Коми проживает много людей талантливых, мастеровитых. Все они создают что-то уникальное, особенное и радуют своими творениями окружающих, а кто-то из них даже посвящает всю жизнь обучению своему ремеслу других. Спешим рассказать об известной в республике мастерице по узорному вязанию коми и народов Русского Севера Галине Огородниковой. Что самое примечательное – она не только профессионал своего дела, 76-летняя Галина Яковлевна является наставником с огромным стажем, любимым педагогом юных жителей Печоры. О мастере мы пообщались с её дочерью – Оксаной Осиповой.

Народное в крови

Яблоня от яблони недалеко падает, и это очень здорово, когда дело касается настоящих талантов. Галина Огородникова родилась 28 марта 1947 года в Кировской области в творческой семье. Отец, Яков Иванович Садаков, ветеран Великой Отечественной войны, хоть всю жизнь проработал на заводе «Сельмаш» начальником отряда, но по веянию души и профессии был краснодеревщиком. Всегда старался выкроить свободное время, чтобы позаниматься плотницким делом – изготавливал мебель, оконные рамы. В принципе, как и мама нашей героини Нина Митрофановна была дежурной на станции, но никогда не оставляла женские ремёсла.

Родители Галины Огородниковой — Яков и Нина Садаковы — люди талантливые, мастеровитые. Фото: из личного архива героя публикации

Родители Галины Огородниковой — Яков и Нина Садаковы — люди талантливые, мастеровитые. Фото: из личного архива героя публикации

– Любовь к рукоделию маме привила её бабушка Марья Ефимовна – сельская модистка, которая очень искусно шила, вышивала и вязала, ткала и пряла. Она с малых лет учила свою любимую внучку Галю всему тому, что умела сама, а девочка схватывала всё на лету – схемки, крестики и ниточки быстро поддавались девочке, – говорит Оксана Валентиновна.

Года идут, а Гарина Яковлевна не меняется. Фото: из личного архива героя публикации

Года идут, а Гарина Яковлевна не меняется. Фото: из личного архива героя публикации

В Печору Галина Яковлевна переехала в 1963 году вслед за мужем Валентином Огородниковым, который по окончанию училища по распределению был направлен в Печорское ДЕПО на должность помощника машиниста. Поначалу Галина своё мастерство воспринимала как хобби, вятская красавица окончила курсы повара детского питания и 21 год проработала в детском саду. Лишь по вечерам, когда появлялось свободное время, шила и вязала одежду для своих детей Игоря и Оксаны.

Печора мастеровитая

Врождённая любовь к детям и желание созидать привели её в 1989 году к преподаванию, начиналось всё с курсов по макраме. В 1997 году она уже была принята в Союз мастеров Республики Коми. С2002 года Галина работала в школе-студии «Шондiбан»в должности мастера-наставника – учила детей и взрослых бисероплетению, фриволите, макраме, вязанию на спицах и крючком. А с 2014 года уже стала преподавателем декоративно-прикладного искусства в Детской школе искусств.

Уроки мастерства с любимым учителем. Фото: из личного архива героя публикации

Уроки мастерства с любимым учителем. Фото: из личного архива героя публикации

– Свободного времени у мамы было очень мало, поэтому в основном творчеству уделялись лишь вечера, а порой и бессонные ночи. Мама уже более 30 лет занимается развитием и пропагандой узорного вязания коми и Русского Севера, совершенствует свои знания, а её юные ученики, конечно, вдохновляют её, благодаря их любопытству и энергии она всегда в курсе последних веяний моды, – сообщает собеседница.

Все изделия - шедевры! Ниточка к ниточке, орнамент к орнаменту. Фото: из личного архива героя публикации

Все изделия - шедевры! Ниточка к ниточке, орнамент к орнаменту. Фото: из личного архива героя публикации

В конце 90-ых Галина Огородникова начала изучать специальную литературу по народному традиционному прикладному искусству коми народа, знакомилась с экспонатами в фондах Печорского историко-краеведческого музея. На основе собранного материала создала коллекцию аксессуаров с национальным колоритом: шапки, варежки, перчатки, гетры, чулки, сумки. На этом она не остановилась.

Внучка Яся в наряде ручной работы бабушки Галины. Красота какая! Современно, стильно, ярко! Фото: из личного архива героя публикации

Внучка Яся в наряде ручной работы бабушки Галины. Красота какая! Современно, стильно, ярко! Фото: из личного архива героя публикации

Галина Яковлевна создала три авторские коллекции с использованием традиционных узоров народа коми и русского севера, но они остаются современными, молодёжными. Как преподаватель именно ручного мастерства, она реализовала проект исключительно своими руками, без машинного вязания. Настоящий пример своим ребятам!

Вязанная малица в современном исполнении Галины Огородниковой. Фото: из личного архива героя публикации

Вязанная малица в современном исполнении Галины Огородниковой. Фото: из личного архива героя публикации

Дети вдохновляют

Самая большая любовь Галины Яковлевны – это занятия с детьми, она умело передаёт все свои знания молодым умам, учит их уважать традиционную культуру, после общения с ней дети просто влюбляются во всё народное. Школьники бегут на занятия с пребольшим желанием и горящими глазами, вяжут спицами, ткут, и как по волшебству создают из бисера невероятную красоту. Самое главное – дети от творческого процесса получают только удовольствие.

Внучка Яся в начале своего творческого пути, заложенного любимой бабушкой. Фото: из личного архива героя публикации

Внучка Яся в начале своего творческого пути, заложенного любимой бабушкой. Фото: из личного архива героя публикации

Секрет мастерицы прост: для неё каждый ребёнок – личность, в общении с которой мастер всегда находит индивидуальный подход, глиняный кувшинчик, в который она вместе с рукоделием всыпает добро, уважение и искреннее желание привнести со своими уроками всё самое светлое и оригинальное.

– Хоть в учебном процессе она строга и требовательна, но плохих оценок никогда не ставит, даже если порой ученик поленился и не старательно выполнил задание. Все дети без исключения отличники, только пятёрки у них разного цвета, и они уже знают по цвету, как их работы оценила Галина Яковлевна: красная «5» за крутую работу, зелёная – за хорошую, а синяя ставится тогда, когда есть над чем ещё потрудиться. Главная традиция – ученики всегда бегут обнимать своего наставника после занятия. Ведь им совсем не хочется с ней прощаться, пусть и ненадолго, они её очень любят. Галина – такая одна!– гордится своей мамой заведующий отделением ДПИ, преподаватель росписи по дереву и композиции Оксана Осипова.

Галина Яковлевна, Ксения Валентиновна и Ярослава. Фото: из личного архива героя публикации

Галина Яковлевна, Ксения Валентиновна и Ярослава. Фото: из личного архива героя публикации

«Без работы и своих учеников я себя не представляю»: всегда говорит Галина Яковлевна своим родным и близким, рукодельницам, продолжательницам династии прикладников. Главные её ученицы дочь Оксана и внучка Ярослава Горчакова (Осипова) – специалист по узорному вязанию, член Союза мастеров Республики Коми, которые, по словам нашей героини, уже давным-давно обскакали маму и бабушку в создании прекрасного.

Наша справка

Галина Огородникова – народный мастер России, член Союза мастеров Республики Коми, лауреат республиканских, всероссийских и международных фестивалей. Наравне с узорным вязанием владеет такими видами рукоделия, как вязание крючком, фриволите, макраме, вышивка, бисероплетение, ручное и станочное ткачество бисером, гобелен.

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