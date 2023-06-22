«Многие вопросы актуальны и спустя 85 лет»: депутаты и ветераны Госсовета отметили значимость развития парламентаризма в Коми

Июньское заседание регионального парламента прошло в праздничной атмосфере.

Июньское заседание регионального парламента прошло в праздничной атмосфере. Законодательный орган отметил 85-летний юбилей. К действующим депутатам пришли их коллеги из предыдущих созывов, а в фойе Госсовета открылась памятная фотовыставка.

Большой путь

О значимости и важности работы законодательного органа в этот день говорили все.

– История развития парламентаризма в регионе отмечает 85-летие. Наш Госсовет прошел очень большой путь, сегодня это повод собрать тех, кто работал в парламенте в разные годы, содействовал развитию парламентаризма – это и ветераны, и работники аппарата, – подчеркнул в беседе с журналистами Председатель Госсовета республики Сергей Усачёв.

В зале, к слову, были и председатели прошлых созывов, например, Марина Истиховская, а также экс-депутаты Государственной Думы, экс-сенаторы от Коми. Многие делились воспоминаниями о непростой, но весьма бурной деятельности – депутатская работа в прошлом кипела. Впрочем, признают ветераны, сейчас мало что изменилось.

– Когда мы работали, время было сложным. Наш созыв Верховного совета работал в переломное время. Это было время, когда менялось всё: государство, государственное устройство. В этот период центр во многом отставал от нас, мы принимали законы, которые не были ещё приняты на уровне России, – вспомнил начало 90-х годов прошлого столетия Александр Рогов, депутат Верховного Совета Коми АССР XII созыва и IV созыва Госсовета республики. – Мы видели, что центр не справлялся со своими обязанности в полной мере и старались изменить ситуацию к лучшему.

– В 90-е годы, когда рухнул рубль, на предприятиях по три месяца не выдавали зарплату, магазины были пустые, нам пришлось в муниципальную собственность брать всю торговлю, всё восстанавливать, а не было ни денег, ни документации, – также рассказал о тяжёлом периоде депутат Верховного Совета республики XII созыва Владимир Милицын.

Парламентарий в беседе со СМИ подчеркнул, что 30 действующих депутатов для работы на благо региона – это мало, оптимальное же количество – 50.

– Мы заседали по несколько часов, обсуждали по 50-55 вопросов. Это была настолько бурная законотворческая деятельность, которой и должны заниматься депутаты. Дебаты были жаркими, зачастую мы на комитетах не могли принять решение – принимали его на заседаниях. Многие вопросы актуальны и сейчас, как тот же закон о недрах, – отметила Белла Забровская, трудившаяся в Госсовете III - V созывов. Сейчас, напомним, идет седьмой.

О прошлом и настоящем депутаты говорили и во время открытия выставки, которая рассказывает о работе каждого созыва, – здесь были представлены архивные фотографии жизни парламента и воспоминания депутатов. Причем кадры – как с работы в здании Госсовета, так и работы «в полях».

Между прошлым и будущим

Торжественную часть открыл Сергей Усачёв. Спикер Госсовета выделил самые весомые итоги работы парламента разных лет.

– Годы работы 12 созыва Верховного Совета совпали с переломной эпохой для страны. Это время распада СССР и становления новой России. Перед депутатами стояла серьёзная задача – сохранять стабильность, при этом совершенствовать политическую систему республики, создавать условия для формирования нового типа законодательной власти. Во главе парламента в те годы стоял выдающийся человек и харизматичный лидер – Юрий Алексеевич Спиридонов, – подчеркнул Усачёв.

Наводя мостик между прошлым и будущим, председатель парламента отметил, что современную историю Государственного Совета отличает активное включение граждан в законотворческий процесс.

– Все чаще обращения граждан становятся поводом для изменения республиканского законодательства. Депутаты трудятся в тесном контакте с жителями: проводят выездные мероприятия Государственного Совета, регулярно выезжают в города и районы, собирают наказы избирателей, а затем контролируют их исполнение, – заключил Усачёв.

Работа продолжается

Дальше состоялась церемония награждения. Грамоты и благодарственные письма получили и депутаты, и сотрудники аппарата регионального парламента. Не остался без награды в этот день экс-сенатор Валерий Марков, а Валерий Жилин принял её со словами «Служу России».

Завершили торжественную часть чтением поздравительных обращений от федеральных чиновников, после чего заседание Госсовета плавно перетекло в рабочий режим – на повестке дня было 30 вопросов. Работа продолжается.

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