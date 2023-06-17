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Общество17 июня 2023 8:00

Жителей Коми ждут магнитные бури до пяти баллов

Метеозависимых попросили соблюдать осторожность
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На территории Коми с 17 июня начнутся магнитные бури. По данным Гисметео, сегодня амплитуда максимально достигнет трех баллов. В последующие дни колебания усилится. Солнечная активность останется высокой до 28 июня.

Самый высокий показатель ожидается 18 числа, когда магнитный удар достигнет пяти баллов. В следующие дни будет около четырех баллов. Самый безопасный по прогнозу день будет 27 июня, где колебания также будут около трех баллов.

В дни магнитных бурь особую осторожность стоит соблюдать метеозависимым людям. Возможны головокружения, головные боли, слабость.

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