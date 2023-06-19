Девушка из Коми поменялась местами с москвичкой на реалити-шоу

Фото: Скриншот с видео, телеканал «Ю».

20-летняя жительница села Айкино Усть-Вымского района Коми Кристина Туркина приняла участие в реалити-шоу «Барышня-крестьянка» и поменялась местами с профессиональной тусовщицей Екатериной Ремизовой. Выпуск программы вышел на телеканале «Ю».

Жительница Коми работает на трех работах: на ферме, в магазине и в цехе по изготовлению полуфабрикатов, а также занимается домашними хлопотами. Кроме того, девушка учится в агропромышленном техникуме на заочной форме обучения.

По условиям реалити-шоу, на три дня девушки поменялись своими жизнями, оставив друг другу конверты с заданиями и деньги. В финале они встретились друг с другом и рассказали о своих впечатлениях.

Екатерина Ремизова пожелала жительнице Айкино не сдаваться и идти вперед. Тем временем Кристина Туркина порекомендовала москвичке взяться за голову и заняться салоном и рассказала, что в будущем хочет быть визажистом.

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