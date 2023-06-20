«Лялькин город – Сыктывкар»: книгу с неопубликованными произведениями Довлатова выпустили в Коми

Автор предложила сделать оформление книги нежным и лёгким, чтобы передать суть истории и отношение писателя к адресату. Фото: Нина ЮШКОВА

На прошлой неделе в Сыктывкаре презентовали книгу «Лялькин город. Сергей Довлатов». Ламповое мероприятие состоялось в новом театральном зале Национального музея Коми, открытом при грантовой поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках проекта «Пишите письма. Сергей Довлатов».

Хороший Адрес

Книга «Лялькин город. Сергей Довлатов» – уникальное издание, в основу которого легли фрагменты писем молодого писателя во время его службы в армии в охране исправительной колонии в Коми АССР в начале 60-х годов прошлого века. Тяжёлая, нагнетающая атмосфера «зоны» в Чиньяворыке, суровые серые будни, беспросветная тоска – этот период стал одним из решающих в его творчестве.

Книга о том, как простая человеческая поддержка может спасти человека. Фото: Нина ЮШКОВА

Для Сергея Довлатова маленький город Сыктывкар ассоциировался только с одним человеком – красавицей-студенткой педагогического института, спортсменкой Светланой Меньшиковой. Не рассчитывая изначально на ответ, однажды он написал слова восхищения улыбающейся девушке со снимка в сыктывкарской газете. После третьего послания Светлана ответила... Эпистолярный роман 60-летней давности, письма к отцу молодого Довлатова, сбившегося с жизненного пути и ухватившегося за нить надежды на спасение, – светлую, невинную, тоненькую, как паутинку, и стали основой книги «Лялькин город».

В книге опубликована копия той самой газетной вырезки. Фото: Нина ЮШКОВА

«Не обнаружил бы домов выше пяти этажей, светофоров, газовых плит, телевидения, университета, номеров маршрутов на автобусах, – написал во вступительной статье к книге доктор исторических наук Игорь Жеребцов. – Сыктывкар был для него не столько городом, сколько адресом, по которому он отправлял свои письма-размышления. А разве можно посетить Адрес? А письма дошли. Сохранились. Значит, Адрес был верный. Хороший был Адрес».

«Я прозрел»

И правда, столица северного региона стала частью тёплого, человечного и самого искреннего опыта, который мог получить армеец, оказавшийся в эпицентре ужаса после относительно лёгкой жизни, блестящего ленинградского общества и театров.

«Я был ошеломлён глубиной и разнообразием жизни. Я увидел, как низко может пасть человек. И как высоко он способен парить. Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за решеткой. Жестокость, бессмысленную, как поэзия. Насилие, обыденное, как сырость. Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел»: пишет потом в «Зоне» Довлатов.

Зачитываясь этим неоднозначным произведением, совсем невозможно представить, что параллельно в одном человеке существовал другой мир, где он полностью абстрагировался от окружающего его безумия. И Довлатов лечил душу письмами «кажется, очень хорошего» человека, и именно это помогло не сбиться в пути, не расслабится, заставило жить. Это был другой Сергей, которому нужны были в одном лице дружеское плечо, интеллигентный друг, интересная и симпатичная подруга. Он нашёл то, что искал в провинциальной Светлане Меньшиковой – «Ляльке».

Рисунки Сергея для Светланы. Фото: Нина ЮШКОВА

И речь не идёт о страстной любви и ярком романе – это история о том, как простая человеческая поддержка может стать стимулом для творчества и жизни. Тут нет традиционных описаний чувств и чьих-то домыслов, в книге обо всём «говорят» письма –литературные, полезные, с тонной рассуждений и философии, нежностью и заботой.

Отражение маленького

– Лялькиным городом Сергей Довлатов в письмах отцу называет Сыктывкар, также обращение «лялечка» часто встречается в обращениях к Светлане Меньшиковой. Это название очень ёмкое – оно передает теплоту, которую испытывал Сергей по отношению к той девушке, которой писал, а может это отражение чего-то маленького, может даже нашего маленького провинциального города. Это название очень лаконично и отражает суть той истории, которая происходила, – рассказала на презентации автор книги, директор Нацмузея Коми Светлана Бандура.

Идейный вдохновитель и руководитель проекта «Пишите письма. Сергей Довлатов» - директор Национального музея Республики Коми Светлана Владимировна Бандура Фото: Нина ЮШКОВА

Издание «Лялькин город» дополняют чёрно-белые фотографии Светланы и Сергея, Сыктывкара прошлого века (где мог бы побывать Довлатов, но увы), карикатуры известного писателя из посланий своей музе. Он с первого взгляда нашёл в ней то, что напрочь отсутствовало и не хватало в холодном Чиньяворыке.

Сергей Довлатов дополняет письма смешными рисунками и не боится посмеяться над собой. Фото: Нина ЮШКОВА

Директором музея проделана огромная работа по собиранию фактического материала для того, чтобы читатель мог полностью представить этот фрагмент жизни героев – книга оставляет зрителя наедине с письмами, ценными прозаическими материалами, читая которые понимаешь значимость самой жизни: как порой важно найти в себе силы, чтобы принять обстоятельства, перебороть трудности, не потеряв себя как личность.

Светлана Меньшикова на презентации книги. Фото: Нина ЮШКОВА

– У нас с ним не могло быть будущего, мы были очень разные для романа – как описывают нашу эпистолярную дружбу многие СМИ. Мы даже внешне с ним не подходили – он большой, а я хрупкая и маленькая. У нас не было с ним любви, были лишь письма, и я их показала всем не из желания выставить себя, а потому что чувствую их литературную ценность. Тут главный герой Довлатов и большая работа Светланы Бандуры, – резюмировала на презентации Светлана Меньшикова.

Наша справка

Проект «Пишите письма. Сергей Довлатов» стартовал летом 2021 года, когда коллектив неравнодушных под руководством специалистов Национального музея Коми отправился в экспедицию по местам довлатовской «Зоны». Оттуда, из Княжпогостского района был привезён ценный артефакт 60-летней давности – тюремная решётка следственного изолятора, ставшая частью музейной экспозиции «Пишите письма. Сергей Довлатов».

Спектакль-читка «Пишите письма. Сергей Довлатов». Фото: Нина ЮШКОВА

Экспедиция получила своё логическое продолжение. В прошлом году Нацмузей получил грант на постановку малой театральной формы – читку. Сценарий написала режиссёр Академического театра драмы им. Виктора Савина Юлия Экрот, а осуществил задумку Молодёжный театр Коми. И сейчас в завершение проекта вышла книга «Лялькин город. Сергей Довлатов».

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