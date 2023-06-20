В Сыктывкаре зафиксировали три случая загрязнения воздуха вредными веществами

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По информации ЦГМС Коми, в мае на территории республики было зарегистрировано три случая превышения нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) по взвешенным веществам. Все случаи обнаружили в Сыктывкаре.

В ведомстве сообщили, что превышения нормы ПДК выявили на наблюдательных пунктах №№2 и 9. Отмечается, что предельная концентрация составила 1,8 и 3,6 ПДК.

Радиационный фон в Коми, передается в опубликованной информации, находился в рамках нормы – от 0,06 до 0,13 микрозивертов в час. Концентрация ионов водорода в Сыктывкаре колебалась от 6,4 до 7,2.

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