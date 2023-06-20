Семьи в Коми потратили 1,5 млрд рублей маткапитала на улучшение жилья

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По информации Социального фонда Коми, в республике более пяти тысяч семей потратили маткапитал на строительство и реконструкцию жилого дома. По информации управляющего региональным отделением фонда Антона Хозяинова, всего по этим направлениям перечислили 1,5 млрд руб.

Он напомнил, что маткапитал можно использовать на строительство или реконструкцию дома, когда ребенку в семье исполняется три года. Если же деньги нужны для погашения кредита или займа на строительство, то маткапиталом можно воспользоваться сразу после усыновления и рождения ребенка.

- Важно отметить, что материнский капитал нельзя направить на строительство нежилого помещения, например, хозяйственной пристройки или гаража, поскольку это не является улучшением жилищных условий семьи, - пояснил Хозяинов.

Заявление можно подать через портал Госуслуги, МФЦф или СФР. Подробности можно узнать на сайте Социального фонда России.

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