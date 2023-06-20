«Важно упорство»: 100-балльница по литературе из Коми рассказала о секрете успеха

Полина мечтала о высоких баллах, очень надеялась, что все ее старания будут не напрасны. Фото из личного архива

В России прошел один из важных и ответственных этапов в жизни школьников – ЕГЭ-2023. Самые упорные, талантливые и трудолюбивые добиваются максимального балла. Среди таких выпускников оказалась ученица 35-й школы Воркуты Полина Богинская, сдавшая литературу на высший балл. «Комсомольская правда – Коми» узнала, как школьнице удалось получить 100 баллов на одном из самых сложных экзаменов.

Недоверие и слёзы счастья

Полина – выпускница школы №35 в Воркуте. Девушка с детства была творческим ребенком: любила рисовать, лепить и даже пробовала заниматься шитьем. Но со временем любовь к изобразительному искусству ушла на второй план и школьница увлеклась чтением. Когда пришел момент определяться с экзаменами, Полина недолго думала и выбрала литературу, с которой справилась блестяще.

О полученных 100 баллах на ЕГЭ по литературе Полина узнала не сразу. Девушка очень хотела увидеть заветную цифру, однако и подумать не могла, что сдаст экзамен по любимому предмету на максимально возможный балл.

– На экзамене мне попался непростой, на мой взгляд, вариант. Хоть я и была хорошо знакома с рассказом «Судьба человека» Шолохова, но произведения ХХ века всегда казались мне более сложными в анализе и сопоставлении по сравнению с литературой классицизма. Поэтому я была очень недовольна своими сочинениями, переживала за их качество и нервничала, что получу низкие баллы, хоть и выложилась по максимуму, – вспоминает Полина.

Из-за переживаний воркутинка решила, что посмотрит результат дома одна, попросила учителей не говорить ей баллы, а одноклассниц предупредила, что этот момент не готова делить с кем-то ещё. И когда результаты были объявлены, Полина не поверила своим глазам...

– После первых обновлений сайта я увидела, что результат скрыт. Тогда я не придала этому значения, где-то через пять минут вновь проверила и увидела заветные 100 баллов! Первой реакцией, конечно, был шок, затем недоверие. Я и помыслить не могла, что стала стобалльницей по моему любимому предмету. По-настоящему осознать это и порадоваться я смогла только, увидев реакцию мамы, которая даже прослезилась от счастья, – рассказала Полина.

«Это огромный труд»

К экзамену Полина начала готовиться заранее, выработала системность, сконцентрировалась на дисциплине и попросила свою учительницу по литературе Ирину Анатольевну Свиридову подготовить ее к ЕГЭ. На заветный вопрос всех 11-классников о том, как сдать экзамен на 100 баллов, Полина отвечает: нужно много трудиться.

Будущим выпускникам Полина посоветовала выделять минутки из своего плотного учебного графика на общение с семьей

– Важно упорство, осознанный подход к учебе и понимание того, что ты можешь уже сейчас и чего хочешь добиться в будущем. Беспристрастная оценка своих знаний и способностей — это главное средство на пути к желаемому результату, ведь только так можно понять, чего тебе не хватает для достижения мечты, – дала наставление будущим выпускникам школьница.

Всё очень субъективно

Полина вспоминает, как только она определилась с тем, что будет сдавать литературу, к ней пришло понимание: написать ЕГЭ на 100 баллов одной будет очень тяжело. Тогда она решила заручиться поддержкой своей учительницы и записаться на курсы.

По ее словам, главная сложность литературы как предмета – ее субъективность. У проверяющих ЕГЭ учителей нет определенных ключей и шаблонов, по которым можно оценить работу выпускника. Поэтому Полина решила сделать свою подготовку разноплановой и получать информацию из разных источников.

– Начиная от школьных факультативов с учительницей русского языка и литературы, Ириной Анатольевной Свиридовой, и заканчивая занятиями в двух онлайн-школах и самостоятельной практикой! Литература — это предмет, для которого у экспертов нет четких ключей по проверке, поэтому все в нем очень субъективно, — говорит Полина.

Выпускница вспоминает тот объем информации, который свалился на нее: нужно было подробно изучить сами тексты произведений, запомнить авторские позиции, факты биографий писателей и основы теории литературы. В этом ей очень помогла преподавательница литературы.

– Я на самом деле считаю, что без искреннего интереса и любви к учебной дисциплине невозможно сдать экзамен на высокие баллы, какой бы качественной ни была подготовка, – уверена девушка.

КСТАТИ

Свою жизнь Полина хочет связать с филологией и посвятить свои силы изучению русского языка, поэтому она намерена пойти в науку. А будущим выпускникам она желает успешной сдачи экзаменов, помнить, что рядом всегда есть любящие вас родственники, а также не забывать, что ЕГЭ – это всего лишь одно из испытаний в жизни, которое обязательно поддастся.

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