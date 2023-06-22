«Сохраняя традиции предков»: Светлана Мишарина из Еремеево сплотила местных жителей ради чистой любви к малой Родине

Дорогая, всеми уважаемая Светлана Мишарина. Фото: из личного архива героя публикации

Во многих глубинках нашей необъятной Родины есть такие люди, на которых держится абсолютно всё, – и сохранение традиций, и общественная деятельность, и продвижение разных проектов. В деревне Еремеево, что в верховьях реки Илыч, живёт интересная активистка Светлана Мишарина, о которой знают далеко за пределами Троицко-Печорского района. Она инициатор создания женского клуба «Берегиня», ведёт работу еремеевского Совета ветеранов и большое внимание уделяет краеведению.

Своим чередом

Все жители деревни Еремеево – люди особенные и уважаемые, они чтут коми культуру и традиции, являются продолжателями династий промысловиков, искренне любят свою малую Родину. Это люди дела и слова, лёгкие на подъём и светлые душой, те, которые не дают всей деревне погрязнуть в бытовухе и заскучать долгими вечерами местным, живущим здесь от лета до лета, ожидая приезда подросших детей или внучков.

Встречи всегда тематические, а досуг - познавательный и интересный. Фото: из личного архива героя публикации

Наша героиня Светлана Мишарина родилась и выросла в Еремеево, дата рождения необычная – 1 января 1959 года. После окончания школы девушка окончила библиотечное отделение училища культуры и искусств имени Л.В. Лапцуя. Затем недолго проработала в митрофановском сельском доме культуры, вышла замуж за Сергея Мишарина. Молодожёны по просьбе отца девушки Терентия Попова вернулись в родную деревню девушки, обустроили уютное гнёздышко, вскоре появились и детки.

Мишарины ни разу не пожалели о том, что навсегда остались жить и развивать село. Жизнь текла своим чередом. Дети повзрослели и упорхнули из гнёздышка, обзавелись своими семьями.

На родном языке

Более пяти лет назад в Еремеево под руководством Светланы Мишариной образовалась группа односельчан, которая собирается вместе по вечерам в будни и выходным дням, активисты организуют различные культурно-досуговые мероприятия по возрождению и пропаганде традиций предков жителей деревни, знакомят молодёжь с промысловым делом. Все участники – люди пенсионного возраста. Клуб перерос в общественную организацию «Берегиня», деятельность которой тесно связана с местным Домом культуры.

Дружба деревенская... Фото: из личного архива героя публикации

Поначалу женщины-мастерицы «Берегини» просто организовывали мастер-классы – делились друг с другом тем, что умеют делать сами, – вышивали, шили, вязали. После стали интересоваться этнографической направленностью. Светлана умело зазывала друзей, и дружная компания вместе выбиралась в лес в весеннее и летнее время собирать лекарственные травы, которыми до появления аптек и ФАПов лечились илычцы.

Общение «Берегини» происходит на родном коми языке, а мероприятия часто посвящены важным датам и событиям. Так как все жители деревни – люди читающие, и раньше выписывали коми газеты и журналы, то большое внимание на мероприятиях уделяется коми литературе. Здесь проводятся творческие вечера памяти коми писателя Геннадия Юшкова, как известно, он приезжал в Еремеево погостить у своего сына Анатолия. Деревня однозначно впечатлила Народного писателя, а одна из самых известных коми песен «Маръя моль» на стихи Геннадия Юшкова была написана специально для музыкального еремеевского коллектива «Коми аньяс» (коми женщины).

Незабытые рецепты

Самая важная исследовательская работа, которую скрупулёзно и тщательно проделала Светлана Мишарина, – сбор местных рецептов приготовления повседневных блюд прошлого века. Незамысловатые блюда коми кухни оказываются весьма простыми для приготовления, но однозначно они очень вкусные и понравятся даже избалованным привередам.

Активной пенсионерке удалось найти и записать даже практически забытые рецепты, например, «кишка рушку шыд» – суп из кишок коровы. Это блюдо однажды спасло от голодной смерти уроженцев Коми – те были военнопленными у немцев во времена Первой мировой.

Кулинарные рецепты еремеевских старожилов - питались раньше ооочень вкусно! Фото: из личного архива героя публикации

Интересны в исполнении еремеевцев и блюда других районов Коми. Например, десерт «ляз» из сухой черёмухи и аналогичный из свежей – «кОмак». Почти все рецепты кулинарной книги отписаны на коми языке – в оригинале, как и передавали их активистке старожилы. Эта работа сейчас особенно ценна, так как Светлана Терентьева успевает общаться с бабушками и дедушками до их естественного ухода. Блюда пенсионерка готовит под их руководством, внимательно и аккуратно фиксирует технологию создания блюд.

Все вкусности в одной книге. Фото: личный архив героини публикации.

Проект на публикацию сборника старинных блюд коми кухни даже подавался пенсионеркой на грантовый конкурс, но, увы, заявка не прошла строгую оценку экспертов. А так важно, чтобы уникальные рецепты коми промысловой деревни не канули в лету.

Вечная память

Сейчас Совет ветеранов под руководством Светланы Терентьевны реконструирует мемориал в память о героях Великой Отечественной войны деревни Еремеево. В эти роковые годы многие промысловики оставили жёнам свои охотничьи угодья, колхоз и отправились храбро сражаться за Родину. Память об их подвиге должна быть вечной.

Когда в коми деревнях живут такие неравнодушные и инициативные люди как Светлана Мишарина, знания предков – удивительное мастерство, древние легенды и уникальные традиции–передаются из поколения в поколение.

В гармонии с природой

Еремеевцы всегда живут в ладу с природой, друг другом, чаще их сплачивают совместные добрые дела. Так силами местных было составлено генеалогическое древо, корни которого идут от самого создателя деревни Еремея Бажукова. Теперь многие знают легенду образования илычских хозяйств пятью братьями, которые решили обосноваться в богатых рыбой и дичью местах.

К охотничьей избушке зимой? Без проблем! Фото: из личного архива героя публикации

Ещё именно жителями Еремеево был реконструирован древний праздник охотников «ВОралысьяслОн гаж», который понравится всем туристам, находящимся в поисках необычных приключений, всем, кто хочет погрузиться в быт настоящих коми промысловиков.

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