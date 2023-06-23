В Коми возвращается теплая погода без осадков

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 23 июня. По предоставленным данным, в Коми пообещали повышение температуры до +23 градусов. Также ожидают порывистый ветер со скоростью до 12 м/с.

В ведомстве сообщили, что ветер будет северный 3-8 м/с, днем местами порыва достигнут 12 м/с. В южных и центральных районах температура воздуха составит +18...+23°С. На северо-востоке +7...+12°С, возможен снег с дождем.

В Сыктывкаре спрогнозировали переменную облачность без осадков и переменный ветер от 1 до 5 м/с. Температура воздуха днем +20...+22°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми снова вернутся дожди со снегом (подробнее)