В Коми отменили все праздничные мероприятия

Фото: пресс-служба главы Коми

Пресс-служба главы Коми сообщила о решении отменить в эти выходные все массовые мероприятия. Запрет коснется выпускных, фестивалей, которые были запланированы ранее.

В частности сообщается, что 24 июня отменен выпускной «Твои облака» в Сыктывкаре, 25 июня не будет проводиться арт-фестиваль в Ухте, а также рок-фестиваль «Сосны» в Сосногорске.

Решение касается и других массовых культурно-развлекательных мероприятий. Жителей Коми попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям. Первой о решении отменить все празднования стала Воркута.

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