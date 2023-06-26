«Невероятный восторг»: выпускница из Воркуты сдала ЕГЭ по двум предметам на 200 баллов

Фото из личного архива Полины Богинской

В Коми выпускнице школы №35 Воркуты Полине Богинской удалось стать мультистобалльницей, сдав ЕГЭ по двум предметам на 200 баллов. Девушка смогла набрать максимальный балл как по русскому языку, так и по литературе. В 2023 году такого результата достигла лишь она.

В интервью региональному Минобразованию сегодняшняя абитуриентка рассказала, что достичь такого успеха ей помогло упорство. Она также поделилась своим опытом подготовки к экзаменам и дала советы будущим выпускникам.

— Честно, до сих пор не могу поверить, что я стала мультистобалльницей. Я и мечтать не могла о таком высоком результате, поэтому невероятно счастлива! Чувство радости и гордости, что все мои старания оказались не напрасными, многие бессонные ночи подготовки, увлекательные занятия, десятки написанных сочинений и решенных тестов привели к такому замечательному результату, — говорит Полина.

Обращаясь к будущим 11-классникам, девушка желает им упорства и не забывать искать поддержку у близких и семьи.

— Будущим выпускникам я хочу посоветовать выделять минутки из своего плотного учебного графика на общение с семьей. Поверьте, вам как никогда необходимо побольше времени проводить в кругу любящих людей. Старательно занимайтесь в этом году, возьмите от школы все, проводите время с одноклассниками и друзьями, ведь это ваш последний год вместе. Больше мечтайте, ставьте цели и идите к ним, во что бы то ни стало, и тогда вы добьетесь многого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все зависит только от тебя: выпускник из Сыктывкара написал химию на 100 баллов (подробности)