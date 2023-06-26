Рок-группа «Обычные люди» представит Коми на всероссийском рок-фестивале YLETAЙ

Фото предоставлено группой «Обычные люди»

В Ижевске с 13 по 16 июля пройдет рок-фестиваль YLETAЙ-2023. Коми на нем представит сыктывкарская группа «Обычные люди», которая стала победителем народного голосования.

По словам солиста группы Николая Якубина, победе они обязаны своим поклонникам, которые буквально сделали невозможное, говорит он.

– Мы были уверены в нашей победе, что пройдем на фестиваль. Наши фанаты сделали буквально невозможное – настолько ребята за нас топили, что мы стали лидерами по голосованию. Значит, будем петь для вас, для обычных людей, – говорит Николай.

Впервые за 16 лет существования фестиваля на сцене с именитыми рок-музыкантами выступит команда из Республики Коми. Они сыграют на одной площадке с такими рок-звездами, как Алиса, Крематорий, Мельница, Калинов мост, 7Б, Ундервуд и другими группами.

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