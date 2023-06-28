В Коми пообещали грозу с порывистым ветром и градом

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Коми 28 июня пообещали дождливую погоду и грозы. Прогноз предоставили в ЦГМС республики. По предоставленным данным, неблагоприятная погода преимущественно ожидается на севере. В южной части возможен град.

В целом по региону будет порывистый ветер от 5 до 10 м/с, при грозе его скорость увеличится до 14 м/с. Температура воздуха днем составит +15...+20, на юго-западе до +25°С.

В Сыктывкаре пообещали также облачную погоду, грозы и дожди с порывистым ветром до 14 м/с. Температура днем +21...+23°С.

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