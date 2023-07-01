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Общество1 июля 2023 5:00

В первый день июля в Коми пообещали дожди с туманами

Синоптики передали прогноз погоды на субботу
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали о погоде на 1 июля в Коми. По предоставленным данным, в республике пообещали дожди с грозами и туманы.

Метеорологи спрогнозировали порывистый ветер со скоростью от 6 до 11 м/с, порывы будут местами достигать 15-17 м/с. В то же время температура воздуха дойдет до +20...+25°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали сильные дожди и грозы, вместе с ветром от 6 до 11 м/с. Днем будет +23...+25°С.

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