Творец и поэт: гости Нацгалереи Коми читали стихи Вениамина Смирнова на свежем воздухе и любовались его скульптурами

В Национальной галерее Коми на прошлой неделе горожане насладились прекрасным на вечере «Синтез искусств. Поэзия». Мероприятие было приурочено к финисажу персональной выставки Вениамина Ивановича Смирнова «Я буду знать, на свете жил не зря». Желающие читали стихотворения художника и свои собственные произведения, для гостей была организована экскурсия.

Северные скульптуры

– Мы решили раскрыть Вениамина Ивановича не только в качестве скульптора, но и поэта. Его литературное творчество отличается особым мироощущением и тонким психологизмом, который можно прочувствовать в стихотворениях. Как и поэзия, скульптуры Смирнова раскрывают вечные темы, что созвучны сердцу каждого человека, – рассказала куратор выставки Ангелина Терещук.

Вениамин Смирнов. Фото: В. Подгорбунский.

На экскурсии посетители смогли поближе познакомиться с творчеством Смирнова как скульптора.

Металлическое разорванное сердце со струнами, глиняные статуи северян, бюсты известных людей и собирательных образов, горячий и холодный батик (роспись по ткани) и т. д.

Вениамин Иванович очень интересовался окружающим миром и особенно крайним Севером, что отразилось во многих его работах.

Поэтическая игра

Литературные произведения Вениамина Ивановича, как и скульптуры, затрагивают тему северной природы. Однако не только природе были посвящены стихи, но и переменам в жизни и любви к родному краю.

Чтобы придать поэтическому вечеру особый шарм, организаторы устроили рандомное чтение стихов поэта – каждый из присутствующих называл определённый номер страницы, а куратор читал выпавшее случайным образом произведение. Благодаря этой игре мероприятие приобрело непринуждённый характер.

За участие в поэтическом чтении гости смогли получить призы от Нацгалереи – билеты на выставку «Воинство небесное и земное» в качестве VIP-персон, купон на десерт в известном пабе, приглашение в сообщество корейской косметики и т. д.

Мероприятие «Синтез искусств. Поэзия» позволило жителям и гостям Сыктывкара познакомиться с талантливым человеком Вениамином Смирновым, который открылся как мастер скульптуры и поэт души.

Справка КП

Творчество Вениамина Смирнова – одна из наиболее ярких и талантливых страниц в истории изобразительного искусства Республики Коми. Как однажды сказала исследователь его творчества, искусствовед Ольга Орлова: «Вениамин Смирнов – художник и человек ренессансного типа. Скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, поэзия – всё это есть в его творческом наследии, к сожалению, в большей своей части утраченном».

Вениамин Смирнов родился в 1937 году в Ленинграде, в 1963 году сразу после окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина приехал в Воркуту. Был известен не только как художник, но и как поэт, автор книги стихов «Край сердца» (1981) и публикаций в коллективных сборниках и журналах.

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