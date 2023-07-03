Тело прибило к берегу: жители Коми наткнулись на труп утонувшего мужчины

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В поселке Веселый Кут обнаружен мертвым 43-летний мужчина. О его смерти стало известно лишь тогда, когда его бездыханное тело прибило к берегу, сообщили «КП-Коми» в «Спас-Коми».

Выяснилось, что погибший молодой мужчина отправился на рыбалку и утонул. Его труп был обнаружен у берега местного водоема.

По факту гибели рыбака начата доследственная проверка. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти мужчины.

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