Позвонил и во всем сознался: в Сыктывкаре охранник ИВС убил возлюбленную и пытался покончить с собой

Фото: архив "КП"

Кровавая драма разыгралась в одной из квартир Сыктывкара. 53-летний сотрудник изолятора временного содержания убил свою любовницу и пытался свести счеты с жизнью. Об этом сообщает SHOT. Случившееся подтвердили в СУ СКР по Коми.

— В июле текущего года в квартире дома по улице Горького во время ссоры мужчина 1969 года рождения нанес несколько ножевых ранений своей знакомой 1969 года рождения, в том числе в область груди. От полученного проникающего колото-резаного ранения с повреждением сердца потерпевшая скончалась на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.

Мужчина сам позвонил в экстренные службы и рассказал о трагедии. Пока на место ЧП ехали сотрудники полиции и скорая, сыктывкарец пытался покончить с собой, однако его удалось спасти. С ножевыми ранениями он был доставлен в больницу.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для охранника ИВС. За убийство женщины ему грозит 15 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осталась дочка маленькая: в Коми скоропостижно скончалась молодая мать (подробности)