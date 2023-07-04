В Коми объявили срочный сбор для 15-летнего подростка

Фото: Соцсети.

Благотворительный фонд «Сила добра» объявил срочный сбор для 15-летнего жителя Ухты Максима Бондаря.

С апреля 2022 года подросток борется с белково-энергетической недостаточностью и онкологией. Чтобы организму хватило сил, ему нужно специализированное белковое питание. При росте более 160 см вес юноша не достигает даже 40 кг. Врачи назначили Максиму отечественное питание двух видов, однако оно оказалось в дефиците.

После консультации с врачами фонд решил открыть сбор и приобрести остатки препарата и необходимое количество импортного аналога спецпитания.

Сумма к сбору составляет 95 500 рублей. Для семьи Максима Бондаря это неподъемные деньги.

Для поддержки Максима Бондаря и его семьи воспользуйтесь удобным для вас способом:

- «Сбербанк» онлайн (БЕЗ КОМИССИИ), с пометкой для Максима Бондарь; Название организации сокращенное: КРНДБФ «Сила Добра» полное: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд «Сила Добра» ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550 Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар: Р/с 40703810028000008645 К/с 30101810400000000640 БИК 048702640 - на сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку «ПОМОЧЬ СЕЙЧАС» Сбербанк, с пометкой для Максима Бондарь; - на сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку «ПЕРЕВОД ЧЕРЕЗ СБП» Сбербанк, с пометкой для Максима Бондарь; - отправьте СМС на номер 7715 со словом «Коми» пробел сумма пожертвований. Например: Коми 500 (ВНИМАНИЕ! не все операторы телефонной связи имеют лицензию на СМС перевод) - наличные средства через кассу Фонда «Сила Добра» ул. Бабушкина, 11, по предварительному звонку 8 922 272 38 17.

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