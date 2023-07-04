Попарились на здоровье: жители Коми познакомились с национальными особенностями банной культуры

Банный день может стать традиционным в Сыктывкаре. Фото автора.

В республике появился новый праздник – Пывсян лун (Банный день). Городской фестиваль банной культуры впервые прошёл в Кировском парке Сыктывкара. Вдоволь «напарилась» и корреспондент «Комсомолки».

Парная атмосфера

Как отметили организаторы фестиваля, в Банный день хотелось раскрыть народную и обрядовую основу древней оздоровительной культуры.

– Баня полезна не только для тела, но и для восстановления душевного баланса. Праздник «Пывсян лун» подарил людям море эмоций. Это уникальное событие, посвященное национальным особенностям искусства парения! Было бы замечательно, если бы оно стал традиционным. Тогда Банный день мы все сможем отмечать дружно в первые выходные июля, – пожелала директор Центра досуга и кино «Октябрь» Илина Мирошниченко.

Гостей и жителей столицы в этот день ждала насыщенная концертная и деловая программа: семинары и тренинги по искусству парения, концертная программа с участием фольклорных ансамблей, музыкантов и этногрупп, мастер-классы по возведению сруба для бани и банной печи, приготовлению натуральной косметики, плетению венков и веников, ярмарка-продажа банной продукции и чайная церемония, хороводы и многое другое.

Одной из главных площадок проведения Банного дня стал дом-музей И.П. Морозова. Здесь для гостей подготовили интересную программу: просмотр фильмов на свежем воздухе, чаепитие из самовара с травами и сушками, дегустация национальных угощений, выступление фольклорного ансамбля «Колипкайяс» и вокальной группы «Сударушка».

Для тела и души

Во время фестиваля банной культуры гости смогли «попариться» в двух банях. Одна являлась выездной мобильной баней от специального клуба правильного парения «Здрава», другая – походной, которая представляла собой чум от мечевого клуба «1000».

Помимо банных походов профессиональные пар-мастера предлагали попробовать массаж плетёными деревянными палочками. Ох, и хорошо же пропотели участники действа, которые после баньки смогли с удовольствием отдохнуть в беседке-шатре, где их угощали чаем и мёдом.

Листиками вверх

В Кировском парке развернулась ярмарка, где горожане могли купить украшения, сувениры-обереги и прочие банные принадлежности. Большой интерес вызвал мастер-класс по вязанию березовых веников. Как рассказал ведущий, для веника выбираются молодые ветки берёзы с юными светло-зелёными листьями, в которых содержатся эфирные масла, полезные для здоровья человека. При сборке берёзовые листья должны лежать гладкой стороной вверх, только такой веник можно использовать для бани.

– Больше всего участников мастер-класса поразил аромат листьев во время завязывания берёзовых, смородиновых и рябиновых веников, они были в восторге! – поделилась эмоциями активистка Ольга Беляева. – Организаторы устроили прекрасный банный праздник, тем самым оживили нашу историю бытия.

На набережной парка гостей встречала концертная программа «Купальнича гаж» (Купальские гуляния), тут выступили творческие коллективы республики: ансамбль «Зарни туис», фольклорный коллектив «Оз тусьяс» (Землянички), фолк-проект «ФростСкъольд», а также артисты Анна Береснева и Алексей Исаков. Специальным гостем Банного фестиваля стал народный фольклорный ансамбль Республики Марий Эл «Ӱшанлык». Яркое, красочное выступление ансамбля не оставило равнодушным ни одного зрителя!

Фестиваль банной культуры «Пывсян лун» принес гостям множество ярких эмоций. Они смогли не только пропариться в настоящей русской бане, но и узнать о «баньке-матушке» много нового.

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