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Происшествия4 июля 2023 10:20

Убитой в Сыктывкаре женщиной оказалась 54-летний врач-эндокринолог

С ней жестоко расправился сотрудник ИВС
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре трагически погибла 54-летняя женщина. Она умерла от рук своего возлюбленного, который зарезал ее насмерть, а затем пытался покончить с собой. Мужчина выжил, сейчас он находится в больнице.

Оказалось, что пострадавшей является местная жительница, работавшая в одном из медучреждений города врачом-эндокринологом. С подозреваемым у женщины были романтические отношения.

В день трагедии сотрудник ИВС был в гостях у женщины. В какой-то момент они стали сильно ругаться и мужчина схватился за нож. На теле погибшей были множественные колото-резаные раны. Затем сыктывкарец позвонил в экстренные службы и рассказал о произошедшем. Пока на место ЧП ехали оперативники и скорая, мужчина пытался свести счеты с жизнью.

За убийство горожанки ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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