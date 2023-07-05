В Коми синоптики 5 июля пообещали грозы и дожди

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В Коми 5 июля пообещали дожди, грозы и усиленный ветер. В то же время температура воздуха будет довольно жаркой и поднимется до +28 °С. Прогноз передали синоптики ЦГМС республики.

В целом в регионе пообещали облачную погоду с осадками, ветер будет от 7 до 12 м/с, при грозе ожидается шквалистое усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха составит +23...+28°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность, грозы и дожди. Ветер будет юго-западный от 7 до 12 м/с. Температура ночью днем +26...+28°С.

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