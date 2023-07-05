«Наша бабушка – фандрайзер»: прилузская пенсионерка Роза Пунегова делает жизнь на селе комфортной и яркой

Роза Пунегова — активист и инициатор различных районных мероприятий, её искренне любят и ценят жители Прилузья. Фото: из личного архива героя публикации

Однажды в одном видеосюжете её назвали бабушка-фандрайзер. 73-летняя Роза Афанасьевна всю жизнь проработала медиком, она – член правления Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, настоящий знаток местных традиций, наставник, преподаватель мастер-классов по приготовлению коми блюд, краевед Роза Пунегова. Познакомимся поближе.

Мамина любовь лечит

В Коми проживает много интересных и необычных людей, на кого хочется равняться, кем хочется восхищаться и, конечно, гордиться! Именно такой человек проживает в Прилузье. Роза Пунегова. Её любят, у неё консультируются, к ней обращаются – она поистине незаменимый человек.

С Межрегионального фестиваля по настольным спортивным играм и бочча Приволжского федерального округа участники вернулись с дипломами и победой (2022 г.). Фото: из личного архива героя публикации

Роза родилась 26 августа 1949 года совершенно здоровым ребёнком, но в год серьёзно заболела. Высокая температура дала о себе знать – девочка вовсе перестала ходить. Мама девочки Ульяна Федосеевна работала дояркой в колхозе без выходных и праздников. Больничный лист тогда не давали, заботу о девочке взяла на себя старшая 11-летняя сестра. И когда у Розы одна нога ослабла, все подумали, что малышку уронила с кровати сестра. В те времена к лечению от вывиха подключились знахари и бабки.

Гораздо позже врачи поставили правильный диагноз – полиомиелит, при котором, как оказалось, суставы ни в коем случае нельзя было тревожить. Героиня до пяти лет не могла ходить, а медики разводили руками, лишь предлагали матери сдать чадо в детский приют.

– Мама моя – умнейшая от природы, поставила меня на ноги. Она была отличным знатоком лекарственных растений, знала какие травы, когда и где собирать. На заре ходила в лес пешком за 20 километров от дома, чтобы собрать необходимое. Не знаю, что мне помогло тогда, чтобы встать на ноги, но мама меня постоянно лечила – делала хвойные ванны, различные настойки и отвары из целебных растений. В пять лет я начала самостоятельно шагать, лишь прихрамывая, а уже в семь лет пошла с ровесниками в школу, – вспоминает героиня публикации.

Белый халат и накрахмаленный колпак. 1976 год — так начиналась трудовая стезя Розы Афанасьевны в больнице. Фото: из личного архива героя публикации

Наверно, именно детские недуги подтолкнули Розу к выбору профессии. Всю свою трудовую деятельность она посвятила отрасли здравоохранения Прилузского района Коми – с 1970 по 2018 годы. Уже во время работы она проявляла активную гражданскую позицию, была членом профсоюзного комитета, возглавляла одну из самых ответственных комиссий – производственно-массовую, в течение 17-ти лет входила в Совет медицинских сестер центральной районной больницы.

Дело жизни

Энергии Розе Афанасьевне хватало и на другие очень значимые дела. Сама инвалид с детства, она всегда стремилась помочь тем, кто нуждался в поддержке. В 1990 году Роза вступила в районную организацию инвалидов. Позже ей стали доверять руководство, хотя она долго отмахивалась: «Я, прежде всего, медицинская сестра, и это моё призвание. Общественная работа – моё хобби».

Фото: из личного архива героя публикации

В течение 20 лет Роза Афанасьевна была заместителем председателя районной организации инвалидов. С 2021 года она является председателем Прилузской районной организации Коми Республиканского отделения «Всероссийской общества инвалидов».

Роза Пунегова работала в медицинской сфере до 2018 года. Фото: из личного архива героя публикации

–Я начала помогать людям с ОВЗ, работая медицинской сестрой в больнице, подсказывала, как оформить медицинскую документацию, на период обследования добивалась выделить места в стационаре приезжим с глубинок. Навещала в больнице – кто-то зубную пасту и щётку забудет, зарядное устройство для сотового телефона, всё принесу, иногда инвалидам требовалось просто внимание – угощала чаем с печеньем и конфетами. Во всём мне помогал супруг Александр Дмитриевич – инвалид второй группы. Мы садились в машину, и нас в шутку называли «скорой социальной помощью», – вспоминает собеседница.

Самая вкусная выпечка - домашняя. А у Розы Пунеговой она ещё и по старым прилузским рецептам. Фото: из личного архива героя публикации

Прилузье вкусное

Роза Пунегова – пропагандист традиционной культуры коми, знаток национальной кухни, автор буклетов, в которых собраны секреты приготовления прилузских блюд. Для детей и взрослых, местных и приезжих она проводит мастер-классы по традиционной местной выпечке. Каждый урок приправлен изюминкой.

Например, однажды, когда в гости к ней пришли немецкие студенты, Роза Афанасьевна познакомила их с бытом коми деревни. С ребятами они пекли шаньги и варили еду в русской печи, учили косить горбушей, колоть дрова и носить воду из колодца на коромысле. В деревне кто не работает, тот не ест – исключений быть не должно!

Скоро будет вкусно! Фото: из личного архива героя публикации

Готовит свои вкусности Роза Пунегова вот в такой супернавороченной печи, в ней выпечка всегда получается идеальной. Фото: из личного архива героя публикации

А жизнь продолжается!

Роза Афанасьевна создала семью и вырастила дочь. Сразу после рождения малышки муж получил производственную травму и тоже остался инвалидом на всю жизнь. Дочь Людмила была и остаётся у родителей главной незаменимой помощницей во всех делах.

– Скучать с такой мамой точно не приходится! У каждой из нас своя работа, а всё, что касается общественно значимых дел, мы вместе! Пишем проекты, реализуем, преодолеваем трудности. А ещё у нас огород, а до 2000-х и вовсе было хорошее хозяйство, сажаем всего столько, чтобы хватило на всех ближних! У нас большая семья, многим тоже требуется помощь и поддержка. «Если тебе трудно – помогай другим!»:так меня учила моя семья. Благодарю своих родителей за подаренную жизнь и бесценный земной опыт! – говорит о маме её дочь Людмила Тюнькина.

Выпечка у Розы Афанасьевны самая вкусная! Именно за секретами коми блюд к ней на мастер-классы приезжают люди с разных уголков страны. Фото: из личного архива героя публикации

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