«Присмотрись, она лучшая!»: в чём секрет семейного счастья, знают депутаты Госсовета Коми

День семьи, любви и верности сегодня отмечает вся Россия. Фото: личный архив Владимира Косова.

Сегодня, 8 июля, наша страна отмечает один из самых светлых праздников – День семьи, любви и верности. Специально для «Комсомолки» депутаты Государственного Совета Республики Коми рассказали о своих историях семейных взаимоотношений, поделились секретами благополучия и счастья.

Идём вместе по жизни

Заместитель Председателя Госсовета Коми и Заслуженный врач России Владимир Косов, на счету которого порядка десяти тысяч операций, сотни спасённых жизней и благодарных родственников за спасение родных, совсем скоро будет праздновать со своей супругой Зинаидой изумрудную свадьбу – 55 лет любви, семейного тепла и радостей, преодоления сложностей и невзгод вместе.

Супруги Косовы вместе уже 55 лет. Фото: из личного архива героя публикации

Семейный очаг в доме Косовых в этот день заполнят смех и радость любимых детей, внуков и правнуков.

– Я учился в Ярославском мединституте, был очень серьёзным студентом – не смотрел на девчонок. Некогда было. Из увлечений были только учёба и спорт. Однажды ко мне подошёл друг и говорит: «Присмотрись к нашей одногруппнице из Костромы». И я взглянул на Зину – отличница, тоже спортсменка, как и я! Мы ходили и гуляли – не меньше 10-15 километров за раз, – описывает историю взаимоотношений парламентарий.

В итоге будущие светила медицины решили, что всё-таки они созданы друг для друга, уж очень много общего между ними. И спустя полгода на четвертом курсе молодые люди сыграли свадьбу, а после окончания мединститута чета Косовых поехала трудиться в Республику Коми.

Любимые внуки и правнуки четы Косовых. Фото: из личного архива героя публикации

– Спустя два года родилась дочка Валерия. Мы много работали с супругой, лечили людей. Вторая дочь Инга появилась через восемь лет, после неё, спустя год, – сын Алексей. Дети чувствовали, что у нас важная работа, которая требует всего внимания: мы дали клятву Гиппократа и не можем даже на минутку отвлечься от медицины, наша обязанность – лечить. Договориться было легко, дети учились отлично, вели себя примерно в садах-школах, а старшая Валерия молодец – помогала воспитывать среднюю и маленького. Ещё умудрялись баловать нас семейными концертами, – рассказывает Владимир Алексеевич.

Сегодня супруги Косовы воспитывают шесть внуков и трёх внучек, подрастают две правнучки. Компанию дружной семье составляет собака-ротвейлер Сэм – всеобщий любимец.

Сила материнской любви

Депутат Госсовета Коми Наталия Зиновьева – сильная духом женщина, которая точно знает, что материнская любовь и вера в будущее могут творить настоящие чудеса.

Родилась Наталия Геннадьевна в Инте, но маленькой ее увезли в деревню Базино Нижегородской области. Всё детство для неё примером были бабушка и дедушка, которые прожили в ладу и полной гармонии друг с другом 55 лет. Именно они воспитывали Наташу до 14 лет, пока мама работала в Коми, в Инте.

Бабушка Наталии Зиновьевой любила всех детей. Малышка в чёрной шапочке на фото - будущий депутат. Фото: из личного архива героя публикации

Бабушка – доярка, вставала рано до рассвета, готовила завтрак для десятерых внуков, суетилась по хозяйству и ни минуты не позволяла себе отдыхать. В трудолюбии не уступал и дед – работал шофёром, был хозяйственным и рукастым, а за его плечами было участие в двух войнах – советско-финской и Великой Отечественной.

– Когда я уже выросла, случайно узнала, что старший сын у бабушки ей неродной по крови. Я даже сначала не поверила, ведь она нас всех одинаково любила, его даже больше всех, наверно, – рассказывает Наталия.

Трое детей Наталии Зиновьевой и внучка Милада. Фото: из личного архива героя публикации

– По всем праздникам и выходным к бабушке всегда съезжалась толпа детей и внуков, и мы очень хорошо проводили время, ели самую вкусную на свете еду, общались, делились самым сокровенным, поддерживали друг друга, – с трепетом вспоминает собеседница.

Возможно, именно бабушкин пример – милосердия, сверхчеловечности, умения преодолевать трудности – стали главными постулатами в жизни парламентария.

Судьба так сложилось, что в 40 лет Наталия осталась одна с тремя детьми, двое из которых были приёмными. По состоянию здоровья им требовалось особое внимание, поэтому женщине пришлось уйти с работы. Но через два года преодоления трудностей уже были видны результаты ежедневного кропотливого труда.

– Я перебивалась подработками, чтобы прокормить детей. Меня выручали друзья – кто-то вещи даст, кто-то посидит-понянчится, пока я тружусь, – говорит Наталия.

Артём и Лида любят путешествовать вместе с мамой. Фото: из личного архива героя публикации

Шло время, Наталия стала депутатом Госсовета Коми. Но главным, по её словам, остаётся материнство.

– Мы много ездим с детьми по Коми. Побывали везде, кроме Воркуты, путешествуем по стране. Ещё у нас есть семейная традиция – раз в месяц, в день аванса или зарплаты, мы идём в книжный магазин, и дети выбирают себе книжки. Для меня мои дети, моя маленькая внучка Милада, – самое дорогое, что есть на свете, – резюмирует собеседница.

Традиции вечны

Свою будущую жену депутат Госсовета Коми Вячеслав Завальнев встретил в кафе. Светловолосая нежная красавица пила чай со своей подругой. Парень не выдержал и подошёл познакомиться, предложил угостить, но девушки деликатно отказались. Джентльмен не стал настаивать, ушёл, но на следующий день их вновь свела судьба в том же кафе!

– Я снова подошёл познакомиться, в этот раз угостил кофе. Мы обменялись контактами, и закрутилось, – вспоминает Вячеслав. – Моя будущая жена уже только в разговоре поняла, что я второй раз подошёл к ним, не запомнила меня в первый. И прям перед свадьбой призналась, что тогда ей подруга сказала: «Вы всё равно больше никогда в жизни не увидитесь, поэтому соглашайся!» А как вышло-то? Мы теперь муж и жена.

Чета Завальневых: «Мы договорились взять все самое лучшее, что видели в своих семьях». Фото: из личного архива героя публикации

Для парламентария семья значит очень много. Это главный приоритет в жизни. И несомненно это огромная работа, прежде всего над самим собой! По его словам, в семье они с женой стараются всегда идти навстречу друг другу, слышать и прислушиваться, чета строит совместные планы, наполняет дни маленькими радостями, которые улучшают жизнь.

– Например, я приношу своей жене завтрак, она мне готовит одежду с вечера, или я могу приехать в течение рабочего дня, чтобы полчасика побыть с родными, – описывает семейный быт Вячеслав.

Для народного избранника образцом семейного благополучия послужила собственная семья – родители очень любили друг друга и всегда жили в мире и согласии.

– Мы с женой строим свой «домовой кодекс», поэтому на начальных этапах договорились взять все самое лучшее, что видели в своих семьях! – утверждает собеседник.

У семьи Завальневых есть много традиций – от празднования семейных праздников, до совместного укладывания малыша.

Вячеслав с любимыми мамой и сыном. Фото: из личного архива героя публикации

Несмотря на то, что работа занимает львиную долю времени Вячеслава, он старается хотя бы раз в неделю устроить выходной со своими любимыми.

Завальневы ввели традицию: хотя бы раз в месяц проводить время друг с другом необычно, нестандартно. Например, скоро они идут на свидание в гончарную мастерскую. Как в том романтичном фильме «Привидение» с Патриком Суэйзи.

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