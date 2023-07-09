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Общество9 июля 2023 11:00

Благодаря диспансеризации в Коми чаще стали выявлять онкологию

Об этом сообщили в региональном Минздраве
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В Республике Коми благодаря диспансеризации стали чаще стали выявлять онкологию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

В связи с пандемией COVID-19 многие профилактические мероприятия и обследования отошли на второй план.

Благодаря новому современному медицинскому оборудованию и активной диспансеризации врачам чаще удается на ранней стадии выявить онкологию. В прошлом году в Коми выявили на 9% больше случаев онкологии, если сравнивать с 2021 годом.

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