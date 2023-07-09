Эксперт рассказала, как на севере Коми вырастить плодоносные кусты малины

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Научный сотрудник лаборатории «Экспериментальный питомник» Института агробиотехнологий ФИЦ Елена Павлова поделилась, как вырастить плодоносные кусты малины на севере Республики Коми.

Эксперт считает, что лучше всего сажать малину на хорошо освещенных участках, которые защищены от северных ветров. Почвы обязательно должны быть богатыми питательными веществами и некислыми. Важно проводить рыхление и не забывать о подкормке кустов - следует выбирать удобрения с большим содержанием элементов бора, цинка, магния, кальция, калия, фосфора, азота, а также подойдут труха или перегнившее дерево.

Малина будет плодоносить хорошо, если ее защищать от вредителей и вовремя подкармливать. При выборе кустов нужно учитывать их устойчивость к морозам, рассказала эксперт в сюжете Коми научного центра.

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