В Коми ожидают прохладную дождливую погоду

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В Коми 11 июля пообещали северный ветер от 5 до 10 м/с, сильные дожди и температуру до +20°С. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС республики.

В ведомстве сообщили, что в северный районах будет порывистый ветер и температура до +20°С, дожди не обещают.

В центральной и южной части ожидают облачную погоду, дожди и ветер до 14 м/с. Температура днем +13...+18°С.

В Сыктывкаре пообещали умеренный дожди и ветер 9-14 м/с. Температура днем составит +13...+15°С.

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