«Идём по жизни с музыкой»: 72-летний Пётр Шучалин виртуозно играет на коми инструментах и вдохновляет молодёжь

Пётр Шучалин знает все секреты изготовления коми народных инструментов. В его руках они звучат как-то по-особенному — мелодичнее и светлее. Фото: Дом дружбы народов Республики Коми

Люди музыкальные, многогранные – таковыми богата наша Коми земля. Выбирая творческий путь, многие верны ему на протяжении всей жизни и своим примером вдохновляют других, даже самых юных и начинающих. Народного артиста Республики Коми, заслуженного работника России Петра Шучалина знают и далеко за пределами нашего региона. Он является примером для подражания многих поколений талантов Коми края.

Нотам никто не учил

Пётр Васильевич – уроженец села Читаево Прилузского района Коми. Стать музыкантом ему поспособствовала семья, где все от природы были наделены отличным музыкальным слухом. Несмотря на усталость после тяжёлого трудового дня, родители все вечера уделяли гармони, песням и танцам. Мама и папа нашего героя всегда находили время для воспитания пятерых детей.

Каждый инструмент подвластен Петру Васильевичу. Фото: Дом дружбы народов Республики Коми

– Раньше не было музыкальных школ, и меня никто специально не учил играть на гармони. Я родился, видел, как играли папа с братьями, сёстры пели, просто в какой-то момент и мне стали вручать инструмент в руки. Так я и научился, перенимая умения и таланты родных. А если не было рядом гармошки, мы стучали ритмы деревянными ложками, – вспоминает Пётр Васильевич.

Матрёна Васильевна работала в колхозе, Василий Павлович – мастером в лесу. Помимо этого Шучалины держали большое хозяйство. И всегда во всём творческую семью сопровождала музыка.

– Папа мне подарил на пятилетие дудочку-флейту, с ней отправлял меня пасти корову и бычка. Я возьму с собой краюшку хлеба, пустую кружку и веду на луг скот. Как проголодаюсь, подставлю кружку корове под вымя и надою молока, сколько надо. Пью потом парное молочко и закусываю хлебом. Бывало, что засыпал на выпасе, мои подопечные сами домой возвращались, – с теплом вспоминает детство Пётр Васильевич.

Молодой Петр Шучалин. Фото: из личного архива героя публикации

Выбрать по жизни культурную профессию подбили молодого Петра его братья: «Я хотел отучиться на шофёра, как мои старшие, но они настояли на том, чтобы я пошёл в культпросветучилище, мол, водители уже у нас есть, а кто-то должен музыкой заниматься».

Понеслась карьера в пляс

В 1969 году Пётр окончил училище по специальности «клубный работник, руководитель хореографического коллектива». После службы в армии с 1971 года стал работать методистом и руководителем танцевального кружка в РДК, а также методистом массовых мероприятий в «Прилузлес». Наш герой руководил объячевской музыкальной школой, был методистом, концертмейстером РДК. С 1993 года стал худруком народного ансамбля песни «Майбыръяс» при Объячевском районном Доме культуры.

В 2007 году Петра Васильевича пригласили работать в Сыктывкар артистом в профессиональный ансамбль «Зильган турун». Совместно с Лидией Логиновой они за три года обколесили полмира – выступали в Австрии, почти во всех финно-угорских странах, в городах России, объездили весь наш регион.

Любимые певцы коми народа Василий Рочев и Пётр Шучалин. Фото: Дом дружбы народов Республики Коми

Ас 2010 года гармонист трудится в Доме дружбы народов Коми ведущим специалистом по фольклору. Своей активной творческой деятельностью Пётр Васильевич внёс огромный вклад в развитие и сохранение коми культуры. Он стал одним из инициаторов агитбригадного движения в Прилузье, организовывал смотры художественной самодеятельности лесозаготовителей, районный праздник «Луза дорса гаж», а также любимого всеми республиканского фестиваля современной коми песни «Василей».

Фестиваль «Вязовская гармошка». Фото: Дом дружбы народов Республики Коми

– Однажды нам предложили провести мероприятие, посвящённое Альберту Васильевичу Вязову, – известному в районе гармонисту и общественнику. И я придумал формат, который все поддержали, – рассказывает Пётр Васильевич. – Мы собирались с коллективами и гармонистами у дома культуры, я поднимал длинный шест с березовыми ветками на концах. Мы начинали двигаться, и я поднимал-опускал шест, тем самым дирижируя нашим оркестром – другими гармонистами.

И пошли всем селом по улицам гулять! Фестиваль «Вязовская гармошка» уже давно стал доброй традицией. Фото: Дом дружбы народов Республики Коми

Колонна доходила до дома Альберта Вязова, а потом до дома писателя Василия Юхнина. У этих зданий музыканты останавливались, пели песни и рассказывали истории о жизни именитых земляков. После колонна возвращалась к дому культуры, где уже допоздна шли концерты. Сегодня это известный фестиваль «Вязовская гармошка», который собирает творческие коллективы со многих районов Коми.

Дети к Петру Васильевичу тянутся - он ко всем найдёт подход. Фото: Дом дружбы народов Республики Коми

В стиле коми народа

Помимо гармони, баяна и флейты, он виртуозно играет и на других коми народных инструментах – сигудöк, чипсан, различных шумовых и горловых. Составленная им музыкальная программа «Как на Коми землю музыка пришла» является одной из самой популярных среди детей разных возрастов – всем нравится играть, трещать, петь и танцевать. В стиле коми народа. К нему тянутся люди, его любят жители региона и спешат за советом молодые артисты. Один из таких – Вова Трошев, который и перенял у него музыкальную гастрольную эстафету по районам и городам Коми. Но об этом расскажем в следующий раз.

Дети после занятий с Петром Васильевичем все становятся музыкантами - кто на ложках, кто на тотшкодчане (стучалке). Фото: Дом дружбы народов Республики Коми

Сотня чипсанов

Пётр Шучалин – автор 80 песен, их знают и любят жители региона. Удивительно, но он сам изготавливает коми музыкальные инструменты и учит играть на них подрастающую молодёжь.

– Создавать музыкальные инструменты меня вдохновил сам Прометей Чисталёв. Однажды я был на стадионе, услышал, что дети окружили кого-то. А там, между ними, кипит деятельность, что-то посвистывает. Подошёл, заглянул – сам Прометей Ионович мастерит, учит детей делать из бересты чипсаны, – улыбается собеседник.

Позже Пётр Васильевич не раз консультировался с именитым мастером, который поддерживал интерес прилузского гармониста. Как-то раз музыкант даже к празднику сам изготовил за раз сотню чипсанов!

Наша справка

Пётр Шучалин – заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Коми, Лауреат республиканского и Всероссийского конкурсов бальных танцев, всесоюзных смотров художественной самодеятельности, Лауреат республиканской премии имени Лидии Чувьюровой, Лауреат премии Главы Коми, Почётный житель Прилузского района.

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