«Решение не мое»: Алексей Просужих покидает пост зампредседателя Правительства Коми

Фото из личного архива Алексей Просужих

Стало известно, что пост зампредседателя Правительства Коми покидает Алексей Просужих. Эту информацию КП-Коми подтвердил сам вице-премьер.

- Решение не мое. Сейчас нахожусь в отпуске с семьей, - сказал он в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

Напомним, на посту зампреда Просужих проработал с февраля 2022 года. В правительстве он осуществлял координацию работы по реализации государственной внутренней политики.

Справка

Алексей Просужих родился 8 февраля 1975 года, в с. Межог Усть-Вымского района Республики Коми.

Образование высшее. В 1999 году окончил Сыктывкарский государственный университет. Специальность - "Физика, экономика".

С 1999 года - инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора ООО "Жешартский фанерный комбинат".

С 2004 года - заместитель руководителя Администрации муниципального района "Усть-Вымский".

С 2010 года - консультант, заместитель министра культуры Республики Коми.

С 2013 года - заместитель руководителя Агентства Республики Коми по туризму.

24 сентября 2014 года распоряжением главы Республики Коми назначен исполняющей обязанности руководителя Агентства Республики Коми по туризму.

1 июня 2020 г. - назначен на должность директора Национальной библиотеки Коми.

15 февраля 2022 года назначен на должность заместителя председателя Правительства РК

В 2002 году награждён Благодарностью ООО "Жешартский фанерный комбинат, в 2006 году - Знаком "За содействие МВД", в 2007 году - Почётной грамотой Государственного Совета Республики Коми, в 2007 году - Благодарностью и Грамотой командующего войсками Ленинградского военного округа, в 2009 - Почетной грамотой администрации муниципального района "Усть-Вымский", в 2012 году -Благодарственным письмом Главы Республики Коми, Почётной грамотой Министерства финансов Республики Коми, Ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики - медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года", Почётной грамотой Министерства культуры Республики Коми, в 2013 году - Почётным знаком Коми республиканской профсоюзной организации работников культуры.

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