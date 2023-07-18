Уехала на попутке и пропала: поиски Елены Лугининой продолжаются

Фото: «Лиза Алерт».

В поселке Верхний Турунъю Койгородского района Коми пропала без вести 38-летняя Елена Лугинина. Женщина не дает о себе знать с 10 июля. Она уехала на попутке и с тех пор перестала выходить на связь.

Приметы: светлые волосы, нормальное телосложение, рост 170 сантиметров. Она была одета в укороченные штаны черного цвета и рубашку в клетку.

В поисках женщины принимают участие волонтеры отряда «Лиза Алерт». Номера телефонов для связи: 8 (904) 101 06 25, 8 (800) 700 54 52.

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