«Вечера у костра, бессонные ночи и трудные подъёмы»: чем запомнился самый яркий летний арт-фестиваль «Сено» в Коми волонтёрам

С песнями, с танцами, с душой. Фото: сообщество «ПаРадКультуры Троицко-Печорского района»

В Троицко-Печорском районе в деревне Гришестав отгремел экологический арт-фестиваль «Сено». Для гостей праздник длился два дня – 22-23 июля, но волонтёры, мастера и организаторы трудились целую неделю – небольшой командой был подготовлен весь антураж районного сеновала.

17 июля на поляну Гришестава прибыл трудовой десант – волонтёры в течение недели помогали готовить площадки для проведения фестиваля и даже работали в качестве подмастерьев – вместе с мастерами ваяли арт-объекты. Весомая часть волонтёров – дети от 15 до 18 лет, им, конечно, запомнились именно эти бессонные ночи у костра, долгие разговоры, трудные подъёмы и дружные обеды.

Волонтёры Приуральского СДК. Фото: газета «Заря»

«Вся молодёжь в один голос трубит, что жизнь в лагере запомнилась гораздо больше, чем сам праздник! Я тоже была волонтёром, и полностью согласна с остальными ребятами. Утро начиналось с неохотных подъёмов и завтраков, далее все шли работать. Трудились мы много, но всё равно кто-то находил лазеечку, чтобы пойти искупаться в чистой реке Сойве»: рассказывает волонтёр Настя.

Волонтёры Анастасии Юшкова справа и Анастасия Вашутина. Фото: газета «Заря»

После купания волонтёры с новыми силами отправлялись работать. А в конце дня, после деревенской баньки, собирались всей толпой в гостевом доме и просто веселились.

«Мы играли в настольные игры, хохотали по самым глупым причинам, выходили на улицу и сидели у костра под звуки гитары, гуляли по ночному Гришеставу. Помимо всего веселья, очень запомнилась красота природы и чистота деревни»: вспоминает Настя.

Гришестав находится в низменном месте, и выходит так, что со всех сторон над деревней возвышаются, то могучие леса, то широкие поля. Всё это в сочетании с лугами, усеянными цветами, создавало сказочную атмосферу.

Сам праздник проходил 22 и 23 июля. В первый день заселялись люди в палаточный лагерь, а вечером прошёл гитарный вечер «ГитАрт», на котором выступали все желающие, пелись самые разные песни – девушка из Помоздино исполнила «Кукушку» Виктора Цоя на коми языке, бардовское наследие Юрия Визбора, молодёжный репертуар, детские советские песни и многое другое. После «ГитАрта» все желающие плавно перекочевали к «Костру дружбы» и под гармошку пели задушевные песни.

Во второй день было открытие фестиваля официальными лицами, конкурс косарей «Коси коса» и мастеров по дереву – художественное выпиливание бензопилой древесины «Виртуозы пилы», «Арт-Форма» соревнования пирогов «Агафьин каравай».

Конкурс косарей! Фото: сообщество «ПаРадКультуры Троицко-Печорского района»

Лучшим косарем был признан Геннадий Растворов из села Покча – он качественнее и быстрее конкурентов скосил участок.

Победителем двух номинаций – «Арт-формы» и «Виртуоз пилы» – стал Александр Животковский. Все участники запомнили его уникальные скульптуры из дерева – глухаря, сидящего на дереве, которого облаивает охотничья собака, а также вторая скульптура – гордо сидящий пёс.

Скульптура из дерева - настоящий сюжет коми промысловика. Фото: Александр Животковский

Победителями в конкурсе «Арт-форма» в рамках арт-фестиваля «Сено» в номинации «Объекты декоративного назначения» стали педагог Василя Рафиковна и выпускница колледжа культуры Седухина Полина. Они представили громадную щуку из еловых прутьев, с которой связаны так много национальных присказок и легенд.

Та самая щука! Фото: сообщество «ПаРадКультуры Троицко-Печорского района»

Второе место заняла команда Приуральского дома культуры «Чомпромстрой» под руководством Евгения Юшкова – они сделали чом сенокосчика на основании старинных фотографий (временное жилище сенокосчиков коми, которые уезжали на далёкие луга, чтобы заготовить сено).

Чом сенокосчиков. Фото: сообщество «ПаРадКультуры Троицко-Печорского района»

– Ко мне подходили жители Гришестава и говорили, что они действительно жили в таких чомах на сенокосе. Хорошо, что нам удалось воссоздать реально существовавший объект. Отмечу, что чом делался раньше без единого гвоздя, мы также старались соблюсти технологию строительства, – говорит Евгений Юшков.

Праздничный концерт просто зарядил зажигательным настроением всех в округе. Ансамбль «Гуляночка» с Владимиром Трошевым, рок-группа «OldSchoolKomi» и коллективы домов культуры Коми покорили зрителей так, что все подпевали и пускались в пляс. Получился настоящий народный праздник.

Вестиваль «Сено» у волонтёров тесно связан речкой Сойвой – когда дети прибыли в Гришестав, они первым делом искупались, а горькое сообщение о том, что за командой прибыла «забирательная домой машина» настигло ребят, когда они всей толпой плескались в реке.

Гришестав великолепный! Фото: сообщество «ПаРадКультуры Троицко-Печорского района»

«Нам, как волонтёрам, было приятно наблюдать за счастливыми лицами гостей и знать, что мы причастны к этим эмоциям. Праздник прошёл на «ура»: заключила собеседница.

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