Впервые в Сыктывкаре прошли соревнования по экстремальному забегу с собаками

Фото: Ольга Шуктомова.

В столице Коми завершился первый открытый кубок Сыктывкара по «Дог трейл». В забеге приняли участие 53 человека из Коряжмы и Сыктывкара. Каждый из них приехал на Красную Гору, чтобы со своим питомцем пробежать дистанцию в два километра.

Кинолог «Спас-Коми», одна из организаторов «Дог трейла» Ирина Степанова поделилась, что в Сыктывкаре подобные соревнования проходят впервые.

«Этот день стал праздником. Здесь участники смогли провести хороший летний день всей семьей на природе, получить положительные эмоции, зарядиться позитивной энергией. Помимо этого, через "Дог трейл" мы повышаем культуру кинологии, знакомим участников с кинологическими видами спорта, приобщаем к активному и здоровому образу жизни», - рассказала Ирина Степанова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми знакомство в ресторане закончилось изнасилованием (подробнее)