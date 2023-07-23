За 25 лет в роддоме кардиодиспансера Коми родился целый город малышей

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Роддом кардиодиспансера Республики Коми отмечает 25-летний юбилей. Торжественное собрание состоялось 21 июля в конференц-зале медицинского учреждения.

Руководитель кардиодиспансера Дмитрий Коротков рассказал, что за 25 лет в стенах роддома появились на свет свыше 56 тысяч малышей. Данный показатель больше среднего населения небольшого города РФ.

Также акушерок, медсестер, врачей и других сотрудников медучреждения поздравил председатель Госсовета РК Сергей Усачев. Он отметил, что нет прекраснее миссии, чем ежедневно дарить людям счастье и помогать рождению новой жизни.

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