«Хочу вернуть песни и гармонь в село»: журнал #ПроКоми узнал у гармониста Владимира Трошева, как завоевать народную любовь

С гармонью по жизни... Фото: Нина ЮШКОВА

Этого яркого и харизматичного музыканта с Удоры наверняка знает каждый второй житель Коми. Его песни на коми и русском языках поистине становятся народными. Молодой гармонист, объездивший почти всю республику с зажигательными концертами, в том числе с коллективом «Гуляночка», не раз светился на местных и федеральных телеканалах. Владимир Трошев – артист, певец и просто хороший человек – своей любовью к гармошке покорил всех. О своей творческой миссии Владимир рассказал журналу #ПроКоми.

– Володя, почему именно гармонь?

– Я играл на разных народных музыкальных инструментах. Но именно гармошка сразу запала в душу– национальная, с характером. Я к ней отношусь, как к живой: в багажный отдел в самолёте не сдаю, в машине всегда едет со мной рядом, после концерта аккуратно зачехляю и прибираю, пылинки сдуваю. Вспоминается легенда о вымском охотнике Йиркапе, который искал своё «ас пу» (в переводе с коми – своё дерево), которое приносит счастье. Гармошка – менам «ас пу» (моё «ас пу»), я нашёл его.

Владимира Трошева очень любят и ждут к себе в гости жители каждой глубинки Коми! Фото: с личного архива героя публикации

– Быть музыкантом – работа или хобби для тебя?

– Гастроли по республике – это, скорее, хобби, потому что зачастую окупается только дорога. Но бесконечно радует, что у сельских ребят после наших выступлений ощутимо растёт интерес к музыке, коми инструментам. Специалисты районных управлений и отделов культуры рассказывают, что после концертов ансамбля «Гуляночка» местные начинают штурмовать дома культуры и ходить на досуговые мероприятия.

И наша цель – не заработать денег, а поменять сознание людей – чтобы национальные культура и искусство были интересны жителям глубинок, а маленькие населённые пункты имели возможность и желание принимать артистов. Кстати, во время моей учёбы в колледже на гармошке играл я один, сейчас там учится четверо гармонистов.

Владимир Трошев и коллектив «Гуляночка». Фото: с личного архива героя публикации

– Кто тебя вдохновил на популяризацию музыки и коми культуры?

– Однажды в Ижевске на Съезде финно-угорских народов для меня стал открытием удмуртский музыкант Павел Александров. Он пел на родном языке, а молодёжь подпевала. На удмуртском, со своей стилистикой, на свежем дыхании. Я подумал, а почему у нас такого нет? Приехал на родину и стал писать песни, музыку.

– Ты говоришь, что любой уголок Коми – твой дом. Почему?

– Деревня и сёла – это мой мир, тут царит особая атмосфера. Везде чувствуется присутствие родительского дома: в воздухе витает аромат вкусной свежей домашней выпечки, с которой всегда и ассоциируются глубинки, местные жители – гостеприимные, понимающие, чувственные, душевные. И мы максимально открыты для общения с каждым. Нас встречает разная публика, все дарят отличные эмоции. Я могу выступать хоть каждый день, ведь новый концерт никогда не похож на предыдущий. И какая бы усталость не посещала меня, я выхожу на сцену и готов ещё несколько часов играть и петь.

На съёмках у Андрея Малахова! Фото: с личного архива героя публикации

– Но до глубинки зачастую очень сложно добраться. С какими трудностями приходится сталкиваться?

– Мы начинали выступать только с одним микрофоном, но постепенно «обрастали» музыкальным оборудованием, ведь зритель должен получить качественное представление, получить заряд жизненной силы от нас. А ситуации разные бывали. Однажды мы на целый час опоздали на концерт в отдалённое село Диасеръя из-за того, что нас запутал навигатор. В другой раз завязли в дорожной грязи и не могли выбраться. Зато потом кинули клич в соцсетях и буквально на пару-тройку дней слушатели собрали нам деньги на «буханку» – она практически везде может проехать!

– Для молодых вполне закономерно после окончания учёбы уехать в большие города. Почему ты, талантливый и лёгкий на подъём, остался в Коми?

– «Где родился, там и пригодился» – с этим я полностью согласен. Не уверен, что могу создать что-то новое или сотворить полезное в столицах, где, к примеру, уже активно открываются и действуют частные музыкальные студии и классы – по той же гармошке. Я считаю, что лучше принести пользу родному региону, сделать открытие в своей республике, чем быть одним из многих и затеряться где-то. Но при этом мы часто бываем в больших городах и стараемся делиться своими традиционными знаниями со столичными специалистами.

Кадр со съёмок клипа на песню «Колысь» («Свадьба»). Фото: с личного архива героя публикации

– Расскажи, пожалуйста, о последних проектах.

– Мы ездили с ансамблем «Гуляночка» в Нарьян-Мар на фестиваль коми песни «Визула Ю» (на коми – «Течёт река»). Сейчас реализуем проект телеканала «Жар птица», хотим снять выступления коми ансамблей, чтобы как больше людей знали, что нашу культуру поддерживает молодёжь. Ездили в феврале в Салехард, поработали с коллективом коми-ижемцев «Изьватас». В апреле были в Мурманской области, в село Ловозеро, где проживают коми-ижемцы. Хочется на всю страну показать, что за пределами республики живут коми люди, которые общаются на родном языке, поют, а наши традиции процветают.

На телеканале «Жар-Птица». Фото: с личного архива героя публикации

– Любовь к музыке и Коми краю у тебя в крови. Но ты часто говоришь о сельском хозяйстве и вспоминаешь родной дом. Ностальгия по детству?

– Честно, если бы я не занимался музыкой, то я бы стал фермером. Уважаю сельское хозяйство, любовь к которому мне привила мама Ольга Васильевна с самого раннего детства. Мама трудилась в колхозе. Работая дояркой, сорвала себе спину и полгода не могла ходить. В три года я уже умел варить супы, стирать бельё, доить соседскую корову. Это нормально. В деревнях живут люди, привыкшие к физическому труду.

Мама – мой пример для подражания. Когда она работала в сельском клубе, я, будучи ребёнком культработника, всегда был рядом с ней, участвовал во всех концертах и мероприятиях. Без сомнений я мог бы построить ферму, завести скот и заниматься хозяйством. Но сейчас я музыкант и знаю, что нас всегда очень ждут зрители.

– И телезрители в том числе! Володя, ты успел засветиться, пожалуй, уже во всех известных телешоу на федеральных каналах. Какую цель ты преследуешь?

– Я не устаю повторять: хочу, чтобы о Коми знал весь мир. И пусть не лично меня, пусть знают только нашу республику, её жителей, пусть слушают и поют наши песни, знакомятся с коми культурой и традициями. Из этого и складывается самое ценное – не консервация, а дальнейшая жизнь коми языка, музыки, быта – того, чем должны владеть последующие поколения. Чем должны гордиться.

– На последнем телешоу «Поле чудес» с твоим участием зрителей покорил, пожалуй, не ты, а твоя спутница – трёхлетняя дочка Василиса.

– Горжусь моей девочкой, она ничего не боялась и смело отвечала на все вопросы Леонида Аркадьевича. Впечатления от участия неоднозначные, но в целом мне понравилось. Если на передаче у стилиста Александра Рогова и шоумена Андрея Малахова атмосфера дружеская, лёгкая, то съёмка на «Поле чудес» – это работа, всё строго и по времени. Но это того стоит, ведь в итоге получается всё слажено, структурировано – за много лет работы у них выработан ритм. Многое не попало в эфир – не про все наши подарки рассказали, мои приветы землякам вырезали. Однако зрители эту передачу всегда ждут и любят.

Владимир Трошев осуществил мечту детства и побывал на апитал-шоу «Поле Чудес». Фото: с личного архива героя публикации

– Володя, ты заряжаешь положительной энергией. Каким ты видишь своё будущее?

– Я помню, в детстве мы часто собирались в клубе петь песни с друзьями и соседями. В пять лет я голосил наравне со всеми. И все были так дружны. Сейчас люди стали отдаляться друг от друга, уходят в небытие поющие посиделки. Я хочу вернуть веселье, песни и гармонь в село. И с каждым нашим концертом я понимаю, что это не только моё стремление. Все наши поездки проходят на одном дыхании, сельчане подпевают любимые хиты прошлых лет, прекрасно знают коми песни. После концертов мы долго не можем расстаться со зрителем, а со многими продолжаем дружить и общаться.

С маленькой обворожительной красавицей-дочкой Василисой! Фото: с личного архива героя публикации

Очаровала!

На телешоу «Поле чудес» Василиса была облачена в национальный наряд, своим ярким образом ребёнок просто очаровал всех присутствующих. Семья оказалась в третьей тройке игроков, по традиции ребята одарили Леонида Якубовича дарами из нашей республики. Коллекцию музея «Поле чудес» пополнили герб Коми, промысловый календарь, национальная еда и напитки.

Признание

В феврале прошлого года Владимир стал героем телепередачи Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1», которую посвятили любимым русским песням. Перед выпуском съёмочная группа телеканала побывала в родном селе парня, в Пемзеге. Они провели целый день с близкими гармониста, познакомились с его мамой. Съёмочную группу до слёз тронула семейная история. А на самой телепередаче Владимир влюбил в себя публику так, что Андрей Малахов захотел отправить своего ребёнку ему на воспитание.

На съёмках у Андрея Малахова! Фото: с личного архива героя публикации

Справка

Владимир Трошев, 23 года.

Владимир родился в деревне Важгорт Удорского района. Позже семья переехала в Пезмег Корткеросского района. Володя начал выступать в пятилетнем возрасте. Получал образование в Гимназии искусств при главе Республики Коми им. Ю. А. Спиридонова, затем – в республиканском колледже культуры. До 2022 года был руководителем корткеросского ансамбля «Исерга». Сейчас выступает сольно или с ансамблем «Гуляночка». Работает в Коми филармонии и республиканском колледже культуры, учится заочно в Петрозаводской консерватории. Женат, воспитывает трёхлетнюю дочь.

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