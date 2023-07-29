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Общество29 июля 2023 9:05

В Коми с 29 июля из-за жаркой погоды запретили ходить в лес

Запрет на посещение лесов из-за жары наложили в минприроды Коми
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По приказу главы минприроды Коми Екатерины Киселевич, из-за жаркой погоды ввели запрет на пребывание людей в лесах. Запрет действует с 29 июля из-за повышения пожарной опасности.

Уточняется, что на автомобилях можно заехать только по дорогам общего пользования, при этом допускается только сквозной проезд.

На въезда в лесах установят предупредительные аншлаги, а пожарные службы будут находится в режиме повышенной готовности. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

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