В Коми с 29 июля из-за жаркой погоды запретили ходить в лес

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По приказу главы минприроды Коми Екатерины Киселевич, из-за жаркой погоды ввели запрет на пребывание людей в лесах. Запрет действует с 29 июля из-за повышения пожарной опасности.

Уточняется, что на автомобилях можно заехать только по дорогам общего пользования, при этом допускается только сквозной проезд.

На въезда в лесах установят предупредительные аншлаги, а пожарные службы будут находится в режиме повышенной готовности. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

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