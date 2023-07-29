В Коми с 29 июля из-за жаркой погоды запретили ходить в лес

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По приказу главы минприроды Коми Екатерины Киселевич, из-за жаркой погоды ввели запрет на пребывание людей в лесах. Запрет действует с 29 июля из-за повышения пожарной опасности.
Уточняется, что на автомобилях можно заехать только по дорогам общего пользования, при этом допускается только сквозной проезд.
На въезда в лесах установят предупредительные аншлаги, а пожарные службы будут находится в режиме повышенной готовности. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
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