Активисты Коми открывают маршрут с аудиогидом «Непарадный Сыктывкар. Трёхозерка»

АНО "Активный Сыктывкар"

5 августа, в субботу, сыктывкарские активисты открывают первый историко-культурный маршрут с аудиогидом. Торжественное открытие маршрута «Непарадный Сыктывкар. Трёхозерка» состоится на пристани Трехозёрки в 9:00.

Как сообщают организаторы – активисты некоммерческой организации «Активный Сыктывкар», к экскурсии с краеведом Ириной Нестеровой могут присоединиться все желающие. Маршрут, который проводится в окрестностях столицы Коми, посвящён истории репрессированных спецпереселенцев, тружеников поселка, а также природным богатствам этого уголка города.

– Мы работали в течение года с местным краеведом Ириной Нестеровой. Собранная информация легла в основу аудиогида. Весь материал, озвученный актёрами Театра драмы имени Савина, загрузили на платформу izi.TRAVEL. Благодаря современным технологиям воспользоваться аудиогидом можно в любое время, – рассказывают активисты. – И пройти весь маршрут самостоятельно, в своём темпе, руководствуясь информационными табличками и указателями.

Пригородный посёлок Трехозёрка имеет богатую историю, красными нитями связанную с эпохой репрессий страны. Историко-культурный маршрут познакомит с судьбами реальных людей, первых спецпереселенцев, оказавшихся на Севере в послевоенные годы: гости увидят остатки землянок, бараки, где ютились семьи репрессированных, посетят кладбище, где спецпереселенцы находили последнее пристанище в голодные 40-е, потрогают остатки затонувшего парохода, капитана которого расстреляли за халатность в суровые годы Великой Отечественной войны. При этом Трехозёрка – это ещё и восхитительная природа и шикарные озёра.

Маршрут можно разбить как на несколько частей, так и пройти его целиком в течение дня. Всего для любителей истории и природы разработано три ветки маршрута общей протяженностью 16 км.

Как добраться?

В субботу следует прийти к площади Габова на улице Ленина к 8:00, отсюда отходит автобус, который следует до проезда Геологов, то есть до переправы. Затем на пристань у проезда Геологов прибывает теплоход – он отходит ровно в 8:30. Стоимость проезда – 88 рублей. В 9:00 теплоход прибывает на место назначения.

*** Маршрут стал возможен благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив, который активисты некоммерческой организации получили в прошлом году.

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