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ЗДОРОВЬЕ2 августа 2023 8:50

В Коми показатель смертности от коронавируса за минувшую неделю не вырос ни на один случай

Число зараженных выросло всего на 30 человек
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми показатель заболеваемости упал до минимальных значений. Согласно информации федерального оперштаба, за минувшую неделю в республике диагностировано всего 30 новых случаев, за все время - 200 487.

Показатель выздоровления с 24 по 30 июля вырос на 44 человека и достиг отметки в 197 141. В то же время на больничной койке оказались 11 пациентов.

Новых летальных исходов за названный период отмечено не было. Официально жертвами коронавируса признаны 3 289 человек.

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