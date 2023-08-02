Символ гармонии и любви: в Печоре появилось масштабное уникальное графити на фасаде дома

Фото: администрация Печоры

Администрация Печоры сообщила, что на Печорском проспекте завершились работы по росписе фасадов домов 104 и 106. Работы выполнил художник Дамир Bozik из Казани. К работе подключились и в Центре народного творчества, специалист которого Ксения Качер помогла разработать эскизы.

На получившейся работе изображена молодая семья с младенцем. Мать держит на руках ребенка, окутанная солнечным светом, символизируя материнскую любовь. С другой стороны изображен мужчина, который играет на буксане.

Фото: администрация Печоры

На изображении также присутствует образ медведя в звездном небе, северное сияние и олень, которые являются символом света, чистоты и возрождения. Попавшие на рисунок мамонты означают связь с природой.

За изображение голосовали жители Печоры, изначально на стену наносили грунтовку, а затем уже сам эскиз. Художник выполнил работы в своей оргинальной точечной технике, объединив древние методы рисования и технику современных пуантилистов.

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