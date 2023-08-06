Жительница Сыктывкара борется за титул «Миссис Россия»

Фото: Любовь Тихомирова.

46-летняя жительница Сыктывкара Любовь Тихомирова борется за титул «Миссис Россия-2023.

Любовь Тихомирова замужем и воспитывает дочь. Она рассказала изданию БНК о том, что у нее нет опыта участия в конкурсах красоты, хотя она работает в бьюти-сфере.

Сыктывкарка попала на «Миссис» по случайности: она сходила на фотоссесию, а коллега показала снимки директору конкурса «Миссис Геленджик», где на тот момент месяц жила Любовь Тихомирова. В финале конкурса она получила титул «Миссис бизнес- леди». Спустя время ее пригласили на федеральный тур.

На данный момент федеральный конкурс уже идет, конкурсанткам от 30 до 56 лет. Они представляют 35 регионов России. Итоги конкурса будут объявлены 6 августа.

«У меня была давняя мечта проводить конкурсы красоты в Сыктывкаре, и, когда мне предложили участвовать, я подумала, что это хороший шанс посмотреть его изнутри», — рассказывает Любовь.

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