Центр спасения медвежат-сирот угощает яблоками мишек из Коми

Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

Благодаря заботе Центра реабилитации медвежат в Твери подрастают спасенные в Коми медвежата и их маленькие друзья из других регионов.

В настоящее время в Центре спасения медвежат-сирот настала яблочная пора - в основном меню мишек будет состоять из яблок.

Яблоки - это один из основных кормов для бурого медведя. Благодаря этому фрукту косолапые могут набрать необходимый для зимовки вес.

За один сезон медвежата потребляют около 15 тонн яблок.

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