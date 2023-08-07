«Шутил, смеялся, а тут такое»: в Коми трагически погиб 29-летний Григорий Х., разбившись на мотоцикле

Фото из личного архива Григория Х.

В Прилузском районе Коми трагически оборвалась жизнь 29-летнего Григория Х. из Гурьевки. Молодой человек на мотоцикле врезался в авто и погиб на месте ДТП.

Трагедия произошла на 16 км автодороги Летка - Прокопьевка. По предварительной версии, мужчина не пропустил машину и влетел на нее на высокой скорости. Травмы, которые получил Григорий, оказались смертельными.

Шок и ужас испытали родные, когда узнали о скорой кончине мужчины. По их словам, буквально за день до смерти он много смеялся, шутил и улыбался. Именно позитивными и добрым человеком он останется в их памяти, говорят близкие.

- Нам всем будет его не хватать. Он был потрясающим человеком, обладал большой и светлой душой. Слишком рано, слишком быстро, слишком неожиданно, - говорит знакомая погибшего Жанна.

- Только вчера подходил, как всегда шутил, а тут такое. Не верится... Спи спокойно, Гриша, - вспоминает Татьяна.

О дате похорон близкие сообщает позже. По факту смертельного ДТП начато разбирательство.

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