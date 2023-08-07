В Прилузье ДТП унесло жизнь мотоциклиста

Фото: ГИБДД по РК.

Вчера, шестого августа, в Прилузье мопед «Альфа» врезался в автомобиль марки Chevrolet. В ГИБДД по РК сообщили, что ДТП произошло на 16 километре автодороги Летка - Прокопьевка.

Мопедом управлял 29-летний мужчина. При выезде на главную дорогу он не уступил иномарке и врезался в нее.

В результате ДТП водитель мопеда получил тяжелые травмы и скончался на месте. Во время столкновения он был без мотошлема.

Сейчас устанавливаются все детали трагедии.

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