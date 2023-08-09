В Коми снят карантин по птичьему гриппу

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Вчера, восьмого августа, на территориях Сыктывкара и Сыктывдинского района Коми был снят карантин по птичьему гриппу. Соответствующий указ подписал руководитель региона Владимир Уйба.

Ветеринарной службой Коми совместно с общественными деятелями, муниципалитетами, профильными региональными и федеральными органами, правительством РК удалось локализовать очаг и предотвратить заражение домашней птицы.

Ограничительные меры действовали с пятого июля. Эпизоотическим очагом стала деревня Койтыбож, входящая в состав сельского поселения Зеленец.

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