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Общество9 августа 2023 7:20

В Коми снят карантин по птичьему гриппу

Карантин по птичьему гриппу в Коми действовал с 5 июля
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

Вчера, восьмого августа, на территориях Сыктывкара и Сыктывдинского района Коми был снят карантин по птичьему гриппу. Соответствующий указ подписал руководитель региона Владимир Уйба.

Ветеринарной службой Коми совместно с общественными деятелями, муниципалитетами, профильными региональными и федеральными органами, правительством РК удалось локализовать очаг и предотвратить заражение домашней птицы.

Ограничительные меры действовали с пятого июля. Эпизоотическим очагом стала деревня Койтыбож, входящая в состав сельского поселения Зеленец.

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