«Ставим цели и достигаем их!»: социальное предпринимательство помогает бизнесу работать на благо детей Коми

На счету гимнасток спортивной школы «Дети в спорте» множество побед на соревнованиях разного уровня! Фото: спортивный клуб «Дети в спорте».

Если вы предприниматель и у вас есть желание облагородить свою работу общественно-значимыми добрыми дела, то спешим поделиться хорошей новостью – можно стать социальным предпринимателем, при этом получать государственную поддержку для своего бизнеса и приносить пользу обществу. Личным опытом и своей историей поделилась руководитель спортивного клуба «Дети в спорте» Валентина Бастракова.

Валентина Бастракова с гордостью сообщает, что она мама детей-спортсменов. Именно они вдохновили её на открытие своего дела. Фото: из личного архива героя публикации

Новые идеи в декрете

Валентина Бастракова– многодетная мама, которой, как и любому жителю нашего региона, важно гармоничное развитие подрастающего поколения. Сейчас нашей героине 43 года, и она помогает детям других родителей прививать любовь к спорту. И делает это с поддержкой государства.

–В 2016 году, когда была в декрете, я стала уделять больше внимания занятиям художественной гимнастикой дочери, сопровождать её на выездные соревнования. Я часто слышала, что в школе инициативы в рамках дополнительного образования практически не поддерживаются. Мне очень захотелось помочь тренеру Елене Истоминой и её ласточкам-гимнасточкам. Так, при участии тренера и поддержке родителей появился первый проект – общественная организация «Дети в спорте», – рассказывает о создании клуба Валентина.

Рука об руку, как настоящие партнёры, неравнодушные тренер и активная сыктывкарская мама учились и набивали шишки, получали новые знания и упорно развивались, получали гранты. Тем временем юные гимнастки одерживали первые победы, завоёвывали пьедесталы, улучшали свои спортивные результаты и стремились к новым успешным достижениям.

В 2017 году Валентина стала обладателем специального приза регионального конкурса «Лучший социальный проект 2017 года» в области физической культуры и массового спорта, в том числе для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Дети знают, что победа достаётся тяжёлым трудом, но это доставляет только позитивные эмоции маленьким достигаторам. Фото: спортивный клуб «Дети в спорте»

– Главной поддержкой непростого пути, кроме нашей команды, были родители воспитанников, – признаётся собеседница. – Большие молодцы!

Быть голодной до знаний

В 2019 году с помощью субсидии Министерства экономического развития и промышленности Коми филиал общественной организации «Дети в спорте» появился и в Емве – занятия по художественной гимнастике уверенно стартовали в маленьком городе Республики Коми.

Пандемия внесла коррективы в бурную деятельность активных спортсменов, однако помогла понять ошибки, закалиться и стать мудрее и опытнее. С новыми силами возобновились тренировки с сентября 2020 года в Сыктывкаре, а чуть позже – с марта 2021-го – в Емве.

– С самого начала нашей деятельности я стараюсь использовать все меры государственной поддержки, оказываемые в Республике Коми предпринимателям. Различные тренинги, интереснейшее обучение, увлекательные мероприятия от Центра «Мой бизнес» Коми – я во всём максимально принимала участие! Быть голодной до знаний – это стало моим девизом,– подчёркивает Валентина Бастракова.

Уже позже на форуме социальных предпринимателей в селе Ыб, сыктывкарка узнала, что можно войти в реестр, пройти обучающие занятия и получить грант. Что Валентина и сделала. Благодаря полученной поддержке общественная организация приобрела профессиональное оборудование и тренировочное ковровое покрытие для гимнасток. И это дало возможность заниматься юным спортсменам в большом зале с высокими потолками одновременно на двух площадках, организовывать и проводить более масштабные мероприятия, а также тренировочные интенсивны с приглашенными специалистами из других городов.

Спорт детям в радость! Фото: спортивный клуб «Дети в спорте»

– С юными спортсменками мы ставим цели и достигаем их! Сегодня мы знаем, что наша команда – тренеры, хореографы, гимнастки спортивного клуба – смогут расти и развиваться, каждый день становиться лучшей версией себя, достойно защищать честь клуба, города и Республики Коми на соревнованиях самого высокого уровня, – заключила собеседница.

Кстати

– У каждого предпринимателя есть отличная возможность получить статус «социальный». 12 августа в Сыктывкаре пройдёт бесплатный республиканский форум «Мой бизнес Республика Коми. Форум социальных предпринимателей 2023», – рассказал заместитель Председателя Правительства Коми – министр экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми Евгений Пономаренко.–Начинающие предприниматели узнают, как с помощью включения в перечень социальных предприятий можно облегчить старт бизнес-проекта. И открыть такой бизнес, который будет не только приносить деньги, но и помогать людям.

Регистрация на форум открыта до 11 августа 2023 года и доступна по ссылке vk.cc/cpWiwI. Количество мест ограничено.

Наша справка

Социальное предпринимательство – это бизнес, который направлен на достижение общественно важных целей, и способствует решению социальных проблем граждан. Статус социального предприятия даёт возможность рассчитывать на поддержку со стороны государства: льготные займы, образовательные программы, субсидии, льготное предоставление имущества и даже безвозмездные гранты в размере до одного млн рублей.

Форум проводится Центром «Мой бизнес» в Коми в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Цифра

На 10 июля этого года в Коми зарегистрировано 88 социальных предпринимателей. Это люди, чья деятельность направлена на производство товаров и услуг, предназначенных для социально уязвимых категорий граждан, они чаще оказывают бытовые и медицинские услуги. Также есть предприниматели, которые выполняют общественно-полезные задачи и способствуют решению проблем общества –например, организуют дополнительное образование детей, их отдых, оздоровительные и культурно-просветительские мероприятия.

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