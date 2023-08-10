Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2023 9:20

«Ставим цели и достигаем их!»: социальное предпринимательство помогает бизнесу работать на благо детей Коми

Руководитель спортивной школы Валентина Бастракова из Коми рассказала, как встала на путь социального предпринимателя
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
На счету гимнасток спортивной школы «Дети в спорте» множество побед на соревнованиях разного уровня! Фото: спортивный клуб «Дети в спорте».

На счету гимнасток спортивной школы «Дети в спорте» множество побед на соревнованиях разного уровня! Фото: спортивный клуб «Дети в спорте».

Если вы предприниматель и у вас есть желание облагородить свою работу общественно-значимыми добрыми дела, то спешим поделиться хорошей новостью – можно стать социальным предпринимателем, при этом получать государственную поддержку для своего бизнеса и приносить пользу обществу. Личным опытом и своей историей поделилась руководитель спортивного клуба «Дети в спорте» Валентина Бастракова.

Валентина Бастракова с гордостью сообщает, что она мама детей-спортсменов. Именно они вдохновили её на открытие своего дела. Фото: из личного архива героя публикации

Валентина Бастракова с гордостью сообщает, что она мама детей-спортсменов. Именно они вдохновили её на открытие своего дела. Фото: из личного архива героя публикации

Новые идеи в декрете

Валентина Бастракова– многодетная мама, которой, как и любому жителю нашего региона, важно гармоничное развитие подрастающего поколения. Сейчас нашей героине 43 года, и она помогает детям других родителей прививать любовь к спорту. И делает это с поддержкой государства.

–В 2016 году, когда была в декрете, я стала уделять больше внимания занятиям художественной гимнастикой дочери, сопровождать её на выездные соревнования. Я часто слышала, что в школе инициативы в рамках дополнительного образования практически не поддерживаются. Мне очень захотелось помочь тренеру Елене Истоминой и её ласточкам-гимнасточкам. Так, при участии тренера и поддержке родителей появился первый проект – общественная организация «Дети в спорте», – рассказывает о создании клуба Валентина.

Рука об руку, как настоящие партнёры, неравнодушные тренер и активная сыктывкарская мама учились и набивали шишки, получали новые знания и упорно развивались, получали гранты. Тем временем юные гимнастки одерживали первые победы, завоёвывали пьедесталы, улучшали свои спортивные результаты и стремились к новым успешным достижениям.

В 2017 году Валентина стала обладателем специального приза регионального конкурса «Лучший социальный проект 2017 года» в области физической культуры и массового спорта, в том числе для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Дети знают, что победа достаётся тяжёлым трудом, но это доставляет только позитивные эмоции маленьким достигаторам. Фото: спортивный клуб «Дети в спорте»

Дети знают, что победа достаётся тяжёлым трудом, но это доставляет только позитивные эмоции маленьким достигаторам. Фото: спортивный клуб «Дети в спорте»

– Главной поддержкой непростого пути, кроме нашей команды, были родители воспитанников, – признаётся собеседница. – Большие молодцы!

Быть голодной до знаний

В 2019 году с помощью субсидии Министерства экономического развития и промышленности Коми филиал общественной организации «Дети в спорте» появился и в Емве – занятия по художественной гимнастике уверенно стартовали в маленьком городе Республики Коми.

Пандемия внесла коррективы в бурную деятельность активных спортсменов, однако помогла понять ошибки, закалиться и стать мудрее и опытнее. С новыми силами возобновились тренировки с сентября 2020 года в Сыктывкаре, а чуть позже – с марта 2021-го – в Емве.

– С самого начала нашей деятельности я стараюсь использовать все меры государственной поддержки, оказываемые в Республике Коми предпринимателям. Различные тренинги, интереснейшее обучение, увлекательные мероприятия от Центра «Мой бизнес» Коми – я во всём максимально принимала участие! Быть голодной до знаний – это стало моим девизом,– подчёркивает Валентина Бастракова.

Уже позже на форуме социальных предпринимателей в селе Ыб, сыктывкарка узнала, что можно войти в реестр, пройти обучающие занятия и получить грант. Что Валентина и сделала. Благодаря полученной поддержке общественная организация приобрела профессиональное оборудование и тренировочное ковровое покрытие для гимнасток. И это дало возможность заниматься юным спортсменам в большом зале с высокими потолками одновременно на двух площадках, организовывать и проводить более масштабные мероприятия, а также тренировочные интенсивны с приглашенными специалистами из других городов.

Спорт детям в радость! Фото: спортивный клуб «Дети в спорте»

Спорт детям в радость! Фото: спортивный клуб «Дети в спорте»

– С юными спортсменками мы ставим цели и достигаем их! Сегодня мы знаем, что наша команда – тренеры, хореографы, гимнастки спортивного клуба – смогут расти и развиваться, каждый день становиться лучшей версией себя, достойно защищать честь клуба, города и Республики Коми на соревнованиях самого высокого уровня, – заключила собеседница.

Кстати

– У каждого предпринимателя есть отличная возможность получить статус «социальный». 12 августа в Сыктывкаре пройдёт бесплатный республиканский форум «Мой бизнес Республика Коми. Форум социальных предпринимателей 2023», – рассказал заместитель Председателя Правительства Коми – министр экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми Евгений Пономаренко.–Начинающие предприниматели узнают, как с помощью включения в перечень социальных предприятий можно облегчить старт бизнес-проекта. И открыть такой бизнес, который будет не только приносить деньги, но и помогать людям.

Регистрация на форум открыта до 11 августа 2023 года и доступна по ссылке vk.cc/cpWiwI. Количество мест ограничено.

Наша справка

Социальное предпринимательство – это бизнес, который направлен на достижение общественно важных целей, и способствует решению социальных проблем граждан. Статус социального предприятия даёт возможность рассчитывать на поддержку со стороны государства: льготные займы, образовательные программы, субсидии, льготное предоставление имущества и даже безвозмездные гранты в размере до одного млн рублей.

Форум проводится Центром «Мой бизнес» в Коми в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Цифра

На 10 июля этого года в Коми зарегистрировано 88 социальных предпринимателей. Это люди, чья деятельность направлена на производство товаров и услуг, предназначенных для социально уязвимых категорий граждан, они чаще оказывают бытовые и медицинские услуги. Также есть предприниматели, которые выполняют общественно-полезные задачи и способствуют решению проблем общества –например, организуют дополнительное образование детей, их отдых, оздоровительные и культурно-просветительские мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вдохновило призвание»: как стать бизнес-леди с ребёнком на руках, знает основатель школы музыки «Миян МузА» Екатерина Бабина

Молодая мама благодаря стараниям, энтузиазму и поддержке государства успешно ведёт бизнес (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ