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Общество12 августа 2023 8:30

Место, где оживает история: в Коми открыли историко-туристический маршрут «Непарадный Сыктывкар. Трёхозёрка»

Сыктывкарские активисты создали маршрут с аудиогидом по Трёхозёрке
Анастасия МАШКАЛЕВА
Первопроходцами маршрута стали порядка 70 человек из разных уголков Сыктывкара.

Первопроходцами маршрута стали порядка 70 человек из разных уголков Сыктывкара.

В столице Коми открыли историко-туристический маршрут «Непарадный Сыктывкар. Трёхозерка» – первый проект в окрестностях с навигацией по маршруту и аудиогидом, посвящённый богатой истории этого места: страницам героического труда на сплаве, спецпереселенцам, вынужденным выживать на суровом Севере и удивительной дружбе жителей Трёхозёрки, что нашла отражение в рассказах известного писателя Бориса Бедного.

От идеи к воплощению

До Трёхозёрки летом можно добраться только с помощью речного транспорта, поэтому из-за сложностей логистики для многих пригородный посёлок остается Terra incognita. Между тем, Трёхозёрка – это не только восхитительная природа и шикарные озера, но и богатая история, которую необходимо сохранить, считают создатели маршрута.

Погода благоволила приятной прогулке.

Погода благоволила приятной прогулке.

– Началось с идеи создать достойный пригородный маршрут, который бы рассказал о непарадном Сыктывкаре: о труде и становлении столицы леса, репрессиях и выживании, обязательно с посещением природных красот. Выбор пал на Трёхозёрку – всего пять километров от Сыктывкара, уникальная природа, потрясающе глубокая история и отзывчивые люди, – отмечает руководитель проекта Ольга Васильева.

Трёхозёрка, 1957 год.

Трёхозёрка, 1957 год.

Затем родилась концепция проекта – создать не только маршрут, но «оживить» его с помощью аудиогида. Таким образом, любой турист может пройти историко-туристический маршрут самостоятельно – достаточно только иметь телефон с Интернетом и желание уделить пару часов красоте природы и истории.

1947 год. Пассажирский пароход «Коми колхозник».

1947 год. Пассажирский пароход «Коми колхозник».

Чтобы реализовать проект, команда некоммерческой организации ещё год назад получила грант Фонда культурных инициатив. Весь год кипела работа по созданию маршрута: сбор и систематизация информации в содружестве с краеведом Ириной Нестеровой, которая много лет собирала материалы, посвящённые репрессированным и писателю Борису Бедному, и решение сотни организационных моментов.

По всему маршруту установили таблички и указатели.

По всему маршруту установили таблички и указатели.

Наконец, в июне текст аудиогида озвучили актёры Академического театра драмы имени Виктора Савина, а в июле по всему маршруту под руководством куратора туристического направления Андрея Ситара установили таблички и указатели. В итоге протяженность маршрута составила 16 километров!

Презентация маршрута

На презентацию маршрута в Трёхозёрку в минувшие выходные гости приехали из разных уголков Сыктывкара. Сложностей логистики и неспокойной погоды не побоялись более 70 участников, которые прошли вместе с Ириной Нестеровой и Ольгой Васильевой больше шести километров по одной ветке маршрута.

Участники прошли свыше шести километров.

Участники прошли свыше шести километров.

Стартовала экскурсия с пристани – сердца посёлка на протяжении десятилетий, начиная с первых военных лет, потому что населённый пункт создавался как база Верхневычегодской сплавной конторы. В послевоенные годы Трёхозёрка стала пристанищем спецпереселенцев – здесь трудились ссыльные немцы, украинцы, прибалты.

1949 год. Рабочие пилят дрова недалеко от Шпалозавода.

1949 год. Рабочие пилят дрова недалеко от Шпалозавода.

В рассказах краеведа живые истории первых спецпереселенцев вырисовывались с полную картину: землянки, в которых люди жили десятилетиями, плавучие баржи, где ютились целые семьи, ремонтные-мастерские, в которых приводили в порядок некогда могучий речной флот. Посетители маршрута прошагали мимо места, где в 50-е годы располагался Шанхай. Нет, с Китаем это место не связано никак – просто домики из горбыля и опилок, которые тесно лепились друг другу и согревали репрессированных спецпереселенцев, назвали так с лёгкой руки сотрудника МВД.

25 мая 1949 года. Во время стоянки у Шпалозавода.

25 мая 1949 года. Во время стоянки у Шпалозавода.

Одним из последних пунктов презентационного маршрута стало посещение кладбища, здесь находили последнее пристанище репрессированные. Погост прячется в лесу, даже местные жители нечасто доходят до этого тихого и грустного места, которые местные активисты облагородили ещё четыре года назад.

Летний дождик не помешал участникам получить от экскурсии огромное удовольствие.

Летний дождик не помешал участникам получить от экскурсии огромное удовольствие.

Последний пункт и «вишенка на торте» ветки маршрута – возможность посмотреть на место, где стоял барак инженерных кадров «Вычегдалесосплава» и в послевоенные годы недолго жил сценарист легендарного фильма «Девчата» писатель Борис Бедный, а также узнать о глубокой связи Трёхозёрки и киноленты.

Теперь всё это стало частью истории, которая постепенно стиралась в памяти вместе с уходом из жизни её хранителей. Поэтому историко-туристический маршрут стал способом знакомства с историями реальных людей без посещения архивов, а также с локациями посёлка.

В прогулке приняли участие даже самые маленькие.

В прогулке приняли участие даже самые маленькие.

Как попасть на маршрут?

Пройти маршрут можно в любое удобное время с конца паводка в мае до выпадения снега, в удобном темпе. Он состоит из трёх веток, которые на карте обозначены разным цветом. Жёлтая ветка – основная, насыщена историческим материалом. Розовая ветка – для созерцания красот озёр и просторов, и отдыха. Голубая ветка позволяет взглянуть на два отдалённых объекта: одно из самых впечатляющих озер – Пароходское, где можно найти остов затонувшего парохода, а затем прогуляться по старой запани с сохранившимся деревянным плашкоутом.

До Трёхозёрки можно доехать бесплатным автобусом, который курсирует с раннего утра с площади Габова до проезда Геологов. Затем следует пересесть в пассажирский пароход, который плывёт до Трёхозерки. Стоимость билета – 88 рублей. Расписание и подробности маршрута – в группе vk.com/activesykt.

Маршрут понравился всем без исключения.

Маршрут понравился всем без исключения.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Отдых со смыслом

– Красивый публичный Сыктывкар все знают, между тем, его отдалённые районы тоже могут похвастаться своей уникальной историей и достопримечательностями. Благодарю активистов за то, что приглашаете людей на такие познавательные экскурсии. Весь день на природе – отдых со смыслом! – говорит педагог и журналист Анна Бобрецова.

Живой проект

– «Непарадный Сыктывкар» позволил прикоснуться к живой истории. Немаловажным моментом является тот факт, что благодаря этому маршруту в скором времени Трёхозёрка будет одной из самых посещаемых местностей наших окраин. Здорово, что такой проект появился. Главное, он живой, поэтому принесёт большую пользу городу, – уверен общественник, руководитель центра реабилитации бездомных «ДомаЖить» Илья Костин.

Фото: АНО «Активный Сыктывкар».

Старинные снимки предоставлены библиотекой-филиалом №21 МБУК «ЦБС» Сыктывкара.

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