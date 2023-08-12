Место, где оживает история: в Коми открыли историко-туристический маршрут «Непарадный Сыктывкар. Трёхозёрка»

Первопроходцами маршрута стали порядка 70 человек из разных уголков Сыктывкара.

В столице Коми открыли историко-туристический маршрут «Непарадный Сыктывкар. Трёхозерка» – первый проект в окрестностях с навигацией по маршруту и аудиогидом, посвящённый богатой истории этого места: страницам героического труда на сплаве, спецпереселенцам, вынужденным выживать на суровом Севере и удивительной дружбе жителей Трёхозёрки, что нашла отражение в рассказах известного писателя Бориса Бедного.

От идеи к воплощению

До Трёхозёрки летом можно добраться только с помощью речного транспорта, поэтому из-за сложностей логистики для многих пригородный посёлок остается Terra incognita. Между тем, Трёхозёрка – это не только восхитительная природа и шикарные озера, но и богатая история, которую необходимо сохранить, считают создатели маршрута.

Погода благоволила приятной прогулке.

– Началось с идеи создать достойный пригородный маршрут, который бы рассказал о непарадном Сыктывкаре: о труде и становлении столицы леса, репрессиях и выживании, обязательно с посещением природных красот. Выбор пал на Трёхозёрку – всего пять километров от Сыктывкара, уникальная природа, потрясающе глубокая история и отзывчивые люди, – отмечает руководитель проекта Ольга Васильева.

Трёхозёрка, 1957 год.

Затем родилась концепция проекта – создать не только маршрут, но «оживить» его с помощью аудиогида. Таким образом, любой турист может пройти историко-туристический маршрут самостоятельно – достаточно только иметь телефон с Интернетом и желание уделить пару часов красоте природы и истории.

1947 год. Пассажирский пароход «Коми колхозник».

Чтобы реализовать проект, команда некоммерческой организации ещё год назад получила грант Фонда культурных инициатив. Весь год кипела работа по созданию маршрута: сбор и систематизация информации в содружестве с краеведом Ириной Нестеровой, которая много лет собирала материалы, посвящённые репрессированным и писателю Борису Бедному, и решение сотни организационных моментов.

По всему маршруту установили таблички и указатели.

Наконец, в июне текст аудиогида озвучили актёры Академического театра драмы имени Виктора Савина, а в июле по всему маршруту под руководством куратора туристического направления Андрея Ситара установили таблички и указатели. В итоге протяженность маршрута составила 16 километров!

Презентация маршрута

На презентацию маршрута в Трёхозёрку в минувшие выходные гости приехали из разных уголков Сыктывкара. Сложностей логистики и неспокойной погоды не побоялись более 70 участников, которые прошли вместе с Ириной Нестеровой и Ольгой Васильевой больше шести километров по одной ветке маршрута.

Участники прошли свыше шести километров.

Стартовала экскурсия с пристани – сердца посёлка на протяжении десятилетий, начиная с первых военных лет, потому что населённый пункт создавался как база Верхневычегодской сплавной конторы. В послевоенные годы Трёхозёрка стала пристанищем спецпереселенцев – здесь трудились ссыльные немцы, украинцы, прибалты.

1949 год. Рабочие пилят дрова недалеко от Шпалозавода.

В рассказах краеведа живые истории первых спецпереселенцев вырисовывались с полную картину: землянки, в которых люди жили десятилетиями, плавучие баржи, где ютились целые семьи, ремонтные-мастерские, в которых приводили в порядок некогда могучий речной флот. Посетители маршрута прошагали мимо места, где в 50-е годы располагался Шанхай. Нет, с Китаем это место не связано никак – просто домики из горбыля и опилок, которые тесно лепились друг другу и согревали репрессированных спецпереселенцев, назвали так с лёгкой руки сотрудника МВД.

25 мая 1949 года. Во время стоянки у Шпалозавода.

Одним из последних пунктов презентационного маршрута стало посещение кладбища, здесь находили последнее пристанище репрессированные. Погост прячется в лесу, даже местные жители нечасто доходят до этого тихого и грустного места, которые местные активисты облагородили ещё четыре года назад.

Летний дождик не помешал участникам получить от экскурсии огромное удовольствие.

Последний пункт и «вишенка на торте» ветки маршрута – возможность посмотреть на место, где стоял барак инженерных кадров «Вычегдалесосплава» и в послевоенные годы недолго жил сценарист легендарного фильма «Девчата» писатель Борис Бедный, а также узнать о глубокой связи Трёхозёрки и киноленты.

Теперь всё это стало частью истории, которая постепенно стиралась в памяти вместе с уходом из жизни её хранителей. Поэтому историко-туристический маршрут стал способом знакомства с историями реальных людей без посещения архивов, а также с локациями посёлка.

В прогулке приняли участие даже самые маленькие.

Как попасть на маршрут?

Пройти маршрут можно в любое удобное время с конца паводка в мае до выпадения снега, в удобном темпе. Он состоит из трёх веток, которые на карте обозначены разным цветом. Жёлтая ветка – основная, насыщена историческим материалом. Розовая ветка – для созерцания красот озёр и просторов, и отдыха. Голубая ветка позволяет взглянуть на два отдалённых объекта: одно из самых впечатляющих озер – Пароходское, где можно найти остов затонувшего парохода, а затем прогуляться по старой запани с сохранившимся деревянным плашкоутом.

До Трёхозёрки можно доехать бесплатным автобусом, который курсирует с раннего утра с площади Габова до проезда Геологов. Затем следует пересесть в пассажирский пароход, который плывёт до Трёхозерки. Стоимость билета – 88 рублей. Расписание и подробности маршрута – в группе vk.com/activesykt.

Маршрут понравился всем без исключения.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Отдых со смыслом

– Красивый публичный Сыктывкар все знают, между тем, его отдалённые районы тоже могут похвастаться своей уникальной историей и достопримечательностями. Благодарю активистов за то, что приглашаете людей на такие познавательные экскурсии. Весь день на природе – отдых со смыслом! – говорит педагог и журналист Анна Бобрецова.

Живой проект

– «Непарадный Сыктывкар» позволил прикоснуться к живой истории. Немаловажным моментом является тот факт, что благодаря этому маршруту в скором времени Трёхозёрка будет одной из самых посещаемых местностей наших окраин. Здорово, что такой проект появился. Главное, он живой, поэтому принесёт большую пользу городу, – уверен общественник, руководитель центра реабилитации бездомных «ДомаЖить» Илья Костин.

Фото: АНО «Активный Сыктывкар».

Старинные снимки предоставлены библиотекой-филиалом №21 МБУК «ЦБС» Сыктывкара.

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